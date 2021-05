Quimper : près de 800 personnes pour fêter le 1er Mai

Les fanfares, les sifflets et les hauts-parleurs syndicaux n'avaient pas fait autant de bruit depuis un certain temps dans les rues de Quimper. Après un 1er mai 2020 confiné, près de 800 personnes se sont rassemblées dans la capitale de la Cornouaille pour faire valoir les droits des travailleurs et travailleuses. Dans le cortège, plusieurs syndicats (CGT, Sud, Solidaires, CNT), des gilets jaunes, des commerçants ainsi que des intermittents du spectacle.

Près de 800 personnes ont défilé pour le 1er Mai à Quimper © Radio France - Roméo van Mastrigt

Véronique, perchée sur des échasses, fait partie des occupants du Théâtre de Cornouaille. "Quand je vois ça : des fanfares, des artistes, des travailleurs, des gens dans la rue, ça me fait chaud au cœur. Ça me redonne la foi", sourit-elle. Même sentiment pour Sandrine, syndiquée FNME-CGT (Energie), "qui ne manque pas un seul 1er mai". Elle se dit "ravie de voir autant de personnes mobilisées. C'est un moyen de montrer qu'on sait encore se fédérer. Il y a quelque chose qui se passe dans le pays, c'est en train de couver".

De nombreux manifestants se sont dits agréablement surpris de la mobilisation quimpéroise. C'est le cas de Janine Carrasco, secrétaire départementale Solidaires 29 qui reconnait "qu'être audible, ça a été une vraie difficulté pour les syndicats, tant le matraquage gouvernemental a été bruyant. De même, la question de la pandémie a eu des conséquences sur la mobilisation des gens".

Pas de quoi faire baisser l'attrait des syndicats, affirme Sandrine Allain, élue au bureau de l'Union locale CGT Quimper : "On a eu beaucoup d'appels de salariés précaires ou de personnes qui, sans avoir de difficultés particulières, ont émis le désir de se syndiquer. Il y a peut-être une prise de conscience qu'on est plus forts quand on est tous ensemble et organisés".