Quimper : sans courant, c'est galère et système D

La tempête Zeus a fait des dégâts en Bretagne et notamment dans le Finistère. Depuis lundi matin, des milliers de foyers se sont retrouvés privés d'électricité. Et certains étaient encore plongés dans le noir plus de 24 heures après. Alors, il faut s'organiser et faire marcher son ingéniosité !

"Chez nous, tout est électrique" confie Annie. Et c'est bien sûr quand il n'y en a plus que l'on s'en rend compte ! Dans le nord de Quimper, ils étaient nombreux à être encore privés de courant plus de 24 heures après le passage de la tempête Zeus. Ils ont donc dû trouver des solutions !

Pour le dîner, repas aux chandelles ou restaurant !

"On peut même pas se faire à manger", explique Ronan. Alors, il a opté pour le restaurant avec sa femme. "Y''a pas le choix !" rigole-t-il. Joe, elle, a choisi le kebab, "c'était sympa!". Et avec le frigo et le congélateur hors-service, Annie a décidé de manger les restes. Mais pas n'importe lesquels ! "Il reste encore des choses de Noël, des petits feuilletés, des choses comme ça". Au menu également, du saumon fumé et des macarons. Le tout chauffé au réchaud Butagaz. "On va se faire un bon apéro !" prévient Annie.

C'est ambiance bougies et repas de fête ! Annie

Beaucoup d'équipements sont électriques...

De nombreux habitants se sont donc retrouvés plongés dans le noir total, même en pleine journée, à cause de leurs volets roulants. Heureusement, Annie y a pensé à temps: "à 7h, j'ai vu que ça soufflait fort, alors je suis vite descendue ouvrir les stores. Deux minutes après, il n'y avait plus de courant !". Chez elle, une fenêtre du salon et de la cuisine permettent donc d'y voir un peu plus clair.

.... Même la voiture !

Joe se retrouve donc bloquée chez elle. "On a usé la dernière batterie de notre voiture", explique-t-elle. Alors, sans courant, impossible pour elle de se déplacer pour l'instant.

Ronan espère, lui, que le courant reviendra bientôt, au moins avant mercredi soir, 20h45. Match de la Ligue des champions oblige !