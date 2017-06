Quint-Fonsegrives : la commune se mobilise pour les sinistrés de l'incendie de Leiria, au Portugal

Jumelée avec Leiria, la capitale de la région où s'est déclenché samedi dernier le feu de forêt le plus dévastateur de l'histoire du Portugal, Quint-Fonsegrives, près de Toulouse, se mobilise pour venir en aide aux victimes de l'incendie. Un appel aux dons va être lancé.

Le terrible incendie qui a ravagé le district de Leiria, samedi dernier, a provoqué un vif émoi. Le bilan, extrêmement lourd, plus de 60 morts et 200 blessés, ainsi que les gigantesques dégâts causés par les flammes ont poussé plusieurs villes françaises à faire un geste en faveur des sinistrés. En Haute-Garonne, c'est Quint-Fonsegrives, près de Toulouse, qui va à son tour lancer un appel aux dons.

La communauté portugaise et l'association de jumelage de la ville mobilisée...

Car les liens sont forts entre la ville de 5 500 habitants et le Portugal. Jumelée avec Leiria depuis 2013, la capitale de la région où s'est propagé l'incendie, Quint-Fonsegrives compte une importante communauté portugaise, dont fait partie Elie Dos Santos. Natif de la région de Leiria, le président de l'association Quint-Fonsegrives Jumelages, à l'origine de l'appel aux dons, est particulièrement touché par ce qu'il s'est produit dans son pays d'origine. "Ce qu'il s' est passé est dramatique et bouleversant. En plus des morts, beaucoup de gens ont tout perdu. Leur famille, leur maison, leur entreprise pour certains... Et ils n'ont rien pour se remettre, pas d'assurance, rien."

... la municipalité de Quint-Fonsegrives également

Pour aider les sinistrés de la région de Leiria, Quint-Fonsegrives Jumelage propose à tous ceux qui ont été touchés par le drame de leur adresser un chèque. La totalité des dons sera reversée à des associations sur place. La municipalité de Quint-Fonsegrives, qui s'est immédiatement rapprochée de la mairie de Leiria, attend elle d'avoir un retour plus précis des besoins de cette dernière avant de lui adresser, également, une aide financière.