Après leur premier trajet en bus scolaire, quinze enfants isérois "traumatisés"

Après une journée de pré-rentrée au collège du Touvet, des enfants de Saint-Vincent-de-Mercuze ont été traumatisés par leur retour en bus scolaire. Ils ont rentrés chez eux via une ligne scolaire TouGo, et pointent du doigt le comportement du chauffeur. Les parents demandent des explications.

Ce 6 juillet, c'était la première fois que les enfants de Saint Vincent de Mercuze prenaient le bus sans être accompagnés. Le but : les acclimater avant leur passage au collège, avec une journée de pré-rentrée. Ils sont sortis "traumatisés" de l'expérience, la faute à un trajet pour le moins chaotique, au retour du collège du Touvet.

Insultes, conduite brusque

Selon les enfants, le chauffeur n'aurait pas stoppé le bus au premier arrêt prévu, car aucun des enfants n'avait appuyé sur le bouton demandant l'arrêt. Ceux-ci n'avaient pas l'habitude. Les bambins se sont alors agités pour indiquer au chauffeur son erreur. Celui-ci, lors de son témoignage, a indiqué que face au "chahut", excédé, il aurait dit "je vais vous apprendre la politesse".

Du côté des enfants, la version est moins édulcorée, faite d'insultes, de grossièretés, qui auraient choqué les bambins. De plus, certains affirment que la conduite du chauffeur était irresponsable, trop rapide.

Un arrêt en bord de route

Si le chauffeur reconnaît ne pas avoir eu la bonne attitude, selon TouGo, l'un des points principaux soulevés par les parents reste le lieu de descente du bus des écoliers. En effet, ils n'ont pas été déposés à un arrêt de bus mais "une vingtaine de mètres après", selon Colette Cauchois, la directrice de TouGo. Surtout, ils sont tous descendus en même temps, se retrouvant en bord d'une route de campagne limitée à 70km/h et sans trottoirs, à la sortie de Saint-Vincent de Mercuze.

Les enfants, égarés pour certains à plus de trois kilomètres de leur domicile, et sans téléphone portable, ont tous trouvé refuge chez la grand-mère de l'un d'entre eux. Ils ont alors pu prévenir leur famille. Tout part selon la compagnie d'une incompréhension entre des élèves désireux de descendre mais n'appuyant pas sur le bouton, et le chauffeur, manquant de pédagogie.

Les parents entendus

Les parents ont été choqués devant le récit des enfants, dont certains ne voulaient même plus prendre le bus, mais plutôt rentrer du collège à pied. TouGo, par mail, calme le jeu, puis accède à la principale demande des parents : le chauffeur ne sera pas affecté aux lignes scolaires concernant ces enfants à la rentrée. Enfin, la compagnie promet un plan de formation des chauffeurs pour éviter que l'incident ne se reproduise.