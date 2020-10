Quinze forestiers-sapeurs de l'Ardèche en renfort dans les Alpes-Maritimes après les crues dévastatrices

Les quinze forestiers-sapeurs sont arrivés d'Ardèche lundi. Aucune route ne permet aujourd'hui d'accéder au village de Fontan. Ils ont donc stationné leurs camions devant la gare de Breil-sur-Roya et acheminé leurs tronçonneuses, l'essence, tout le matériel, par train jusqu'au village.

Les véhicules des forestiers-sapeurs ardéchois devant la gare de Breil-sur-Roya avant le départ en train - Christophe Roche

A Fontan, ils ont plusieurs missions : ils coupent les arbres sur les ponts et en travers des rivières, créent des sentiers pour que les bergers puissent redescendre leur troupeau faute de route, ils aident à mettre en place un tuyau d'eau pour réalimenter les extérieurs du village. Christophe Roche, le chef d'équipe, décrit une situation quasi apocalyptique : "sur les 17 ponts de la commune, il n'en reste qu'un. Des ruisseaux qui n'existaient pas se sont créés et ont ravagé des maisons entières. Des routes ont été emportées. C'est vraiment une sensation de cataclysme. Et on a vu des habitants marqués, ils ont besoin de parler."

Les forestiers-sapeurs ardéchois en intervention à Fontan dans les Alpes-Maritimes - Christophe Roche

Christophe Roche n'avait pas vu de paysages aussi dévastés : "on est intervenu dans l'Aude en 2018, mais les reliefs n'étaient pas les mêmes, les villages n'étaient pas coupés de la civilisation. On était dans le Gard aussi il y a un mois, mais ce n'était pas la même intensité."

Les forestiers-sapeurs ardéchois restent jusqu'à vendredi sur place. Peut-être que leur mission sera prolongée la semaine prochaine, mais les besoins sont évalués au fur et à mesure.