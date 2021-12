QUIZ - Avez-vous bien suivi l'actualité en Pays de la Loire en 2021 ?

Une nouvelle fois marquée par le Covid-19, cette année 2021 a également été chargée en actualités sportives, culturelles et politiques. Avez-vous bien suivi les moments-clés de cette année en Pays de la Loire ? Testez-vous avec France Bleu !

Jeux olympiques et paralympiques, élections régionales, coronavirus, affaire Troadec : cette année 2021 a une nouvelle fois été marquée par une actualité très riche et de nombreux temps forts. France Bleu vous propose de tester vos connaissances sur ces douze derniers mois en Pays de la Loire. Qui a remporté le Vendée Globe ? D'où est originaire notre miss régionale ? Comment s'appelle le plus gros paquebot du monde construit à Saint-Nazaire ? Objectif 20/20 !