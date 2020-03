QUIZ - C'est l'heure de la dictée à Laval : est-ce-que vous connaissez les nouvelles règles d'orthographe ?

Laval, France

Le mot dictée vous rappelle sûrement des souvenirs douloureux : la boule au ventre, les mauvaises notes. Il est temps d'oublier tout cela et de faire une dictée en s'amusant. A Laval, deux dictées sont prévues ces 11 et 14 mars et vous n'échapperez pas aux nouvelles règles d'orthographe. Au point ?