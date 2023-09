La Bretagne accueille le congrès des Régions de France les 27 et 28 septembre 2023 à Saint-Malo.

Pour la première fois, c'est en Bretagne que se déroule le congrès des Régions de France cette année. La ville de Saint-Malo reçoit des tables rondes mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023 pour échanger, avec divers acteurs, sur le rôle et les objectifs économiques de chaque territoire. Pour cette 19ᵉ édition, près de 2.000 participants sont attendus, avec comme thématique principale : "comment concilier le développement des territoires et la préservation des ressources naturelles ?"

Mercredi après-midi, le ministre des Transports, Clément Beaune, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique France, ainsi que la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé feront le déplacement en Ille-et-Vilaine. La Première ministre, Elisabeth Borne, est également attendue jeudi matin en clôture du congrès.

