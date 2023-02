QUIZ - Connaissez-vous les personnages de la Route des Illustres du Loiret ?

Une route touristique qui va rendre le département du Loiret "encore plus attractif" décrit Marc Gaudet, président du conseil départemental lors de la présentation de "La Route des Illustres" ce mardi à Saint-Benoît-sur-Loire. Ce circuit touristique se construit sur les personnages célèbres ayant un lien avec une commune du Loiret. "On sait qu'il y a du tourisme de route, des gens qui vont sur une secteur parce qu'il y a une route, de la rose par exemple dans le Loiret, peut-être qu'ils seront aussi intéressés pour voir la maison où a vécu untel ou untel" imagine Marc Gaudet.

200 personnages célèbres, beaucoup d'hommes, quelques femmes

Parrainée par l'écrivain et acteur Lorànt Deutsch , cette Route des Illustres comptera bientôt 200 noms. Maurice Genevoix à Saint-Denis-de-l'Hôtel, Charles Péguy et Jean Calvin à Orléans, Madame de Pompadour à Artenay, les personnages sélectionnés sont nés dans le Loiret, y ont vécu ou y sont morts. La liste complète se trouve sur le site Tourisme Loiret. Et si vous testiez vos connaissances avec France Bleu Orléans ?

