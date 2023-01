QUIZ - Connaissez vous nos voisins allemands ?

A l'occasion des 60 ans de la signature du Traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne, France Bleu vous propose de tester vos connaissances sur les traditions, l'histoire, la culture, mais aussi les pratiques au quotidien de nos voisins allemands. Des sujets que France Bleu Lorraine évoque au quotidien chaque semaine via la chronique " la minute des frontaliers " de Marc Grandmontagne. On y parle de la famille, des moments festifs ou plus simplement du quotidien en Allemagne. A vous de jouer !

