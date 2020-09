Quizz : connaissez-vous bien Kendji Girac ?

Testez vos connaissances sur Kendji en cliquant ICI. Le chanteur périgourdin est l'invité exceptionnel de France Bleu Périgord ce vendredi 25 septembre à l'occasion des 40 ans de France Bleu. Kendji Girac sera dans les locaux, cours Saint-Georges, entre 17h15 et 18h45 dans l'émission Ca vaut le détour de Marie-Corinne Cailleteau. L'artiste de 24 ans va revenir sur sa carrière et sur la sortie de son 4e album prévu le 9 octobre prochain.

Gagnez votre rencontre avec Kendji dans les locaux de France Bleu Périgord

Pour assister à cette émission spéciale* avec la personne de votre choix et gagner votre rencontre avec Kendji Girac, jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020, tous les jours entre 11h et midi ! A vous aussi votre photo avec Kendji. Pas mal, non ?* Présence indispensable à la radio à 17h ce vendredi 25 septembre et port du masque obligatoire