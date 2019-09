La vitesse au volant reste la première cause des accidents dans la Somme

Amiens, France

La vitesse reste la première cause suivie de la consommation d'alcool, de stupéfiants et tous les comportements à risques qui peuvent être à l'origine d'un choc au volant, comme l'usage du téléphone portable ou le refus des priorités. Le téléphone portable est une des quatre cause de distraction: visuelle, cognitive, physique, et auditive.

Encore beaucoup trop d'automobilistes téléphonent ou envoient des SMS au volant"

C'est ce que nous disait l'invité de France Bleu Picardie Stéphane Gamay, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme. "Il faut continuer de faire de la prévention et de la pédagogie, notamment chez les jeunes. On a un problème de vitesse chez les jeunes, et des comportements particuliers comme conduite sous stupéfiants et l'usage du téléphone portable. "

Pour les seniors, il faut faire du cas par cas c'est à la famille de jouer un rôle

"Et de dissuader de prendre le volant même si ça entraîne une perte d'autonomie. Pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec un médecin ou faire des stages de remise à niveau. C'est valable à tout âge" pour voir si on est toujours apte à conduire.