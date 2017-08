Les Girondins battent Metz 2-0 pour leur première à domicile

Après un match maîtrisé de bout en bout, Les Girondins de Bordeaux se sont logiquement imposés 2-0 contre Metz.

Le premier but fut l'œuvre de Valentin Vada. Le milieu de terrain, bien servi par Kamano devant la surface, adressa une frappe lumineuse au ras du poteau gauche de Didillon (44e). Le match fut plus débridé en seconde mi-temps. Après l'heure de jeu, Malcom contourna son adversaire sur la droite, entra dans la surface messine et délivra un centre tendu pour Sankharé qui poussa le ballon dans le but (2-0, 64e). Le score aurait pu être plus large, Malcom étant trop gourmand en fin de match sur une dernière occasion.