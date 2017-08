Ligue 1 - Bordeaux maîtrise Metz pour sa première à domicile

Les Girondins se sont rassurés en remportant leur premier match de la saison à domicile 2-0 contre Metz. Un match cadenassé que les Bordelais ont réussi à rendre plus vivant à force d'abnégation.

Jocelyn Gourvennec s'attendait à un adversaire "laissant peu d'espaces". Il fut servi ! Le match fut extrêmement fermé en première mi-temps. Metz voulait se rassurer après sa défaite 3-1 contre Guingamp. Bordeaux se montrait patient, parfois maladroit. "On a eu du mal à les faire défendre vers leurs buts. Les coups qu'on a eu à jouer, on les a mal négociés. C'était un peu laborieux..." avouait l'entraîneur bordelais.

Les spectateurs du Matmut Atlantique n'eurent donc rien à se mettre sous la dent pendant 43 minutes... Jusqu'à l'éclair de génie de Valentin Vada. L'Italo-Argentin, bien servi par Kamano devant la surface, orienta le ballon dans le sens du but et adressa une frappe lumineuse qui vint se loger au ras du poteau gauche de Didillon (1-0, 44e). Passeur, Kamano failli se muer en buteur une minute plus tard mais sa frappe enroulée passa juste à côté.

Sankharé inscrit son quatrième but de la saison

Ce but libéra les Girondins. Ils avaient trouvé la clé. En seconde période, ils se montrèrent beaucoup plus incisifs dans leurs offensives et se mirent à l'abri grâce à un formidable déboulé côté droit de Malcom. Le Brésilien contourna son défenseur sur la droite, pénétra dans la surface messine et adressa un centre tendu pour Sankharé qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts adverses (2-0, 64e). Plus le match avançait, plus les Girondins se sentaient confiants. À plusieurs reprises, ils auraient pu aggraver le score. Malcom vit sa frappe détournée par Didillon (72e) et ce dernier dû s'employer quelques minutes après sur la bicyclette de Mendy. Laborde, dans un angle très fermé, trouva les gants du portier lorrain (86e). Enfin Malcom, trop gourmand, ignora ses deux coéquipiers et loupa le cadre (91e).

Jocelyn Gourvennec : "C'était un peu laborieux, mais..." Copier

Ce premier succès de la saison à domicile permet aux Bordelais de se rassurer et d'ouvrir un nouveau chapitre de la saison après la déroute contre Videoton. Et d'aborder aussi le prochain match à Lyon avec plus de sérénité.