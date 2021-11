Rachat de l'ASSE, maintien de Claude Puel : Jean-François Soucasse sur France Bleu ce mercredi matin

Celui qui est désormais le grand patron des Verts depuis le mois de juillet se retrouve au milieu d'une tempête extra-sportive avec des dossiers brulants qui s'entrechoquent. Il y a d'abord le processus de rachat du club qui parait très flou aujourd'hui. L'attention devrait être portée sur des potentiels repreneurs sérieux mais depuis 24h on ne parle que de la vraie-fausse offre du prince cambodgien Norodom Ravichak et du fait que lui et l'ASSE se menacent de poursuites en justice. C'est à Jean-François Soucasse aujourd'hui de se positionner sur un dossier qui nuit chaque jour un peu plus à l'image du club.

Il y a également naturellement le maintien de Claude Puel à son poste de manager général de l'AS Saint-Etienne. L'essentiel des groupes de supporters réclament sa démission. Le rassemblement de dimanche dernier l'a bien prouvé. Jusqu'à maintenant la direction de l'ASSE a soutenu Claude Puel par le silence. Les supporters attendent maintenant, au micro de France Bleu, les explications de Jean François Soucasse.