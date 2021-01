Rachat du club, mauvais résultats : beaucoup de doutes pour les supporters de la Berrichonne Football

38 ans que Christophe supporte la Berrichonne Football. La Ligue 1, la Ligue 2, le National, la Coupe de France : il a assisté à tous les exploits et toutes les déceptions. Mais son inquiétude est vive pour les prochaines semaines. "On a beaucoup d'interrogations. Sur le choix de l'entraîneur, sur le mercato, sur le retour de Jérôme Leroy. Le club navigue à vue, je ne comprends pas la stratégie. Il n'y a pas de politique clairement définie", déplore Christophe.

L'arrivée du prince saoudien n'est toujours pas officielle

Abdullah Bin Mosaad focalise toutes les attentions des supporters castelroussins. Le prince saoudien devrait racheter la Berrichonne Football. Mais si les négociations exclusives ont été confirmées par le club, aucune autre information n'a filtré. Rien n'est officiel. "Tout le monde était enthousiaste après cette annonce. Et au fur et à mesure, on n'entend plus rien, on ne sait pas s'il va venir", explique Christophe. Son scepticisme est partagé par de nombreux autres fans de la Berri. "On commence vraiment à douter. Rien n'est signé, la vente n'est pas actée, ça nous inquiète. Si on ne fait rien maintenant, ça va être fichu", estime Renaud, 29 ans dont 24 passés à supporter la Berri.

Les résultats actuels font-ils douter le prince saoudien ? On ne sait pas. Mais l'absence de communication favorise les rumeurs et les commentaires. "Il y a des points d'interrogation qui se posent. Les gens sont en train de se demander s'il va venir. Ça serait catastrophique. Si on n'a pas le matelas saoudien pour amortir sur le plan financier, je ne sais pas comment le club va faire", alerte Christophe.

Le marché des transferts à l'arrêt...

Autre dossier brûlant : la nécessité de renforcer l'effectif. Le marché des transferts se refermera le 1er février à 23h59 et 59 secondes. Pour l'instant, aucun joueur n'a signé avec la Berri malgré le retour de Jérôme Leroy pour un mois. "C'est le troisième retour de Jérôme Leroy. Il revient mais on ne l'entend pas, c'est l'homme invisible. Pour moi, il est en grande partie responsable de la situation dans laquelle on est. Son recrutement nous a emmené dans le mur avec très peu de joueurs expérimentés", dénonce Christophe.

"Cela pose beaucoup d’interrogations, surtout quand on met en parallèle le bilan des précédents mercato d’hivers où Jérôme Leroy n’avait réussi à convaincre personne", appuie Edouard. "Il faudrait au moins une recrue pour chaque poste. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. On sent un manque de motivation et de mental des joueurs en ce moment", regrette Renaud.