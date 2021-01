Racing club de Strasbourg : un cabinet d'architecte anglais choisi pour rénover le stade de la Meinau

Le changement dans la continuité : voilà en substance le projet de rénovation du Stade de la Meinau présenté ce mardi 5 janvier. Le choix du maître d'oeuvre s'est donc porté sur le cabinet d'architecte anglais Populos.

Ce cabinet, qui compte parmi ses réalisations les stades de Tottenham, l'Emirates Stadium d'Arsenal ou le stade de Wembley, a pris le meilleur sur quatre autres projets. Le jury, qui a réuni les collectivités locales partenaires du projet avec les dirigeants du Racing, explique avoir privilégié l'insertion dans le quartier, les objectifs environnementaux et bien sûr la performance sportive, en respectant le budget prévu de 100 millions d'euros (hors taxes).

Ce budget est pris en charge intégralement par les acteurs publics, et notamment par l'Eurométropole de Strasbourg qui va prendre en charge la moitié du coût des travaux. "C'est le projet - de tous ceux qui nous ont été présentés - qui démolit et reconstruit le moins, c'est un projet très sobre, robuste et qui croise le mieux les exigences environnementales" explique la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

La maquette du projet de restructuration et d'agrandissement du stade de la Meinau. © Radio France - Théo Hetsch

"Il y eu l'unanimité du jury autour de ce projet-là, qui est un projet ambitieux mais réaliste. Il nous permettra de monter à 32 000 places", se félicite le président du RCS Marc Keller. Les quatre tribunes seront restructurées, et la tribune Sud sera également agrandie. Un déambulatoire continue et protégé sera construit au niveau 1. Et pour garder l'ambiance festive de la Meinau, trois Fan's bars seront installées.

Le coup d'envoi des travaux sera donné au printemps 2022 pour une livraison attendue en 2025. A noter que le mandataire basé à Londres est associé au cabinet d'architecture strasbourgeois Rey-De Crecy.