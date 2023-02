Racisme : 91% des personnes noires se sentent victimes de discrimination en France métropolitaine

Neuf personnes noires sur dix, en France continentale, disent être victimes de discrimination raciale dans leur vie de tous les jours, 91% précisément, d'après un sondage Ipsos commandé par le Conseil représentatif des associations noires (Cran), que franceinfo et le journal Le Parisien dévoilent en exclusivité.

Dans le détail, à la question "diriez-vous que dans votre vie de tous les jours, vous personnellement, vous êtes victime de discrimination raciale… ?", seulement 9% des personnes noires ou métisses d’ascendance noire répondent "jamais", alors qu'ils sont 22% à répondre "rarement", 44% de temps en temps et 25% "souvent".

Des discriminations subies principalement dans l'espace public ou au travail

Ce "racisme du quotidien" s'exprime parfois de façon presque imperceptible, selon le baromètre du Cran. C'est dans les espaces publics, la rue ou les transports en commun, que ces discriminations se font sentir le plus, d'après les Français noirs interrogés (41%). Ces faits ont lieu aussi au travail (31 %), dans les gares, les aéroports ou aux frontières (18 %), ainsi qu'à l’école ou à l’université (14 %).

"Ce sont les lieux de vie quotidienne", commente le président du Cran, Patrick Lozès, au journal Le Parisien. En un an, en métropole, sept personnes sur dix disent avoir fait face à des attitudes irrespectueuses, ou méprisantes, estimant que c'était en lien avec leur couleur de peau. Un racisme sociétal qui se glisse aussi au travail par de petites réflexions, jusqu'à de vraies difficultés d'embauche, témoignent les deux tiers des sondés.

L'enquête nous apprend aussi que les personnes noires sont toujours deux fois plus contrôlées par la police que la population française dans son ensemble. Le Cran -enfin- met un coup de projecteur sur le rejet familial de plusieurs minorités visibles : un tiers (31%) des Français affirment qu'ils réagiraient "mal" si leur enfant épousait une personne noire, ou de même sexe (36%) et jusqu'à 46% si cette personne est d'origine maghrébine.

Ce sondage Ipsos a été réalisé pour le Cran sur internet et par téléphone du 10 au 26 novembre derniers auprès de 807 personnes constituant un échantillon national représentant la population française noire ou métisse d'ascendance noire âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.