Racisme dans le sport : "il faut arrêter de faire l'autruche", alertent des athlètes côte-d'oriennes

Le PSG s'est imposé (5-1) ce mercredi soir en ligue des champions face aux Turcs du Basaksehir. Score anecdotique : de ce match, on retiendra surtout l'affaire de racisme, et cette interruption décidé pour la première fois à l'initiative des joueurs. Entretien avec deux ex-athlètes côte-d'oriennes.

On parle du racisme dans le sport en ce jeudi, avec deux invitées. Elles sont Côte-d'oriennes, anciennes sportives de haut niveau, et particulièrement sensibilisées sur la question : Stéphanie Fiossonangaye, originaire de Chenôve, ancienne handballeuse de l'équipe de France, et Carine Montrésor, ancienne athlète de haut niveau, et présidente de l'association Jumps qui lutte contre les discriminations dans le milieu sportif.

Le public imitait le gorille à chaque fois que j'avais le ballon

Cet épisode, en 2020, d'un arbitre qui désigne un entraîneur par sa couleur de peau, noire, en direct à la télé, c'est un triste retour en arrière pour Stéphanie Fiossonnangaye : "j’étais sous le choc parce que ces propos viennent d’un arbitre qui est sensé faire respecter l’ordre sur le terrain. On ne désigne pas une personne par sa couleur de peau. Moi j’ai subi le racisme dans le sport. Je me souviendrais toute ma vie de mon premier match de coupe d’europe avec l’équipe de Besançon. J’avais 17 ans, on jouait à Skopje en Macédoine dans une arène de 4000 personnes qui imitait le gorille à chaque fois que j’avais le ballon. Je suis sortie du match en pleurant. Je me souviens qu’à la mi-temps je suis allée voir mes coéquipières en leur disant : « je crois que le public a un souci avec ma couleur de peau » et je me suis fait disputée par l’équipe qui m’a dit « arrête de te focaliser là-dessus, c’est n’importe quoi, concentre toi sur ton match. » Il y avait une forme de déni, moi j’ai appris à jouer avec ça. Aujourd’hui, les sportifs montrent que non, il ne faut plus faire l’autruche."

C'est le point positif, peut-être, à retenir de cet épisode : cette image des joueurs parisiens et turcs, genou à terre, disant non au racisme d'une même voix. Carine Montrésor confirme : "les footballeurs aujourd’hui n’ont plus peur de s’exprimer, et tant mieux. Il faut vraiment que leur aura serve à communiquer des valeurs de tolérance et d’inclusion. Le sport c’est un vecteur de rassemblement et non d’exclusion."

Agir par l'éducation, à tous les niveaux

Au-delà de ces coups de com', il faut évidemment agir à la racine, auprès des jeunes qui se lancent tôt dans le sport selon Carine Montrésor : "il faut faire de la prévention. L’état, les fédérations, les clubs s’engagent aujourd’hui et les actions se multiplient pour éteindre la haine et redonner ses lettres de noblesse aux sport."

Même discours chez Stéphanie Fiossonangaye, qui pointe aussi la responsabilité des parents : pour elle, "l’éducation, ça passe aussi par la maison, par l’école, et par les clubs amateurs". Quoi qu'il en soit, c'est avec la tête dure et le cœur bien accroché qu'elle s'est battue, tout au long de sa carrière, contre le racisme. "Je savais très bien qu’en Italie et dans certains pays de l’est j’allais subir ce racisme. Cela fait ma force et ça m’a donné encore plus envie de marquer."