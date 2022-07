Discriminations : les Français sont plus tolérants mais ont toujours des préjugés racistes selon un rapport

Une tendance à l'amélioration, mais encore de nombreux constats inquiétants. Tel pourrait être le résumé du dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) publié et remis ce lundi à la ministre déléguée chargée de la Diversité, Isabelle Lonvis-Rome.

"Depuis 2015, le niveau de tolérance des Français semble poursuivre sa progression", souligne Jean-Marie Burgubur, président de la CNCDH, dans ce rapport sur "l'état des lieux du racisme". Dans ce document, est publié, chaque année depuis 2008, un "indice de tolérance", calculé par Vincent Tiberj, un des chercheurs de l'équipe, à partir d'enquêtes en ligne et en face-à-face réalisées par la CNCDH.

La persistance de préjugés racistes

Cet indice s'établissait, en 2022, à 68 (sur une échelle allant jusqu'à 100, niveau maximum de tolérance), soit deux points de plus qu'en 2019 et 14 de plus qu'en 2013. Pour autant, "les discours stigmatisants aux relents racistes et xénophobes n'ont pas disparu de l'espace public et médiatique", selon Jean-Marie Burgubur.

A partir de ses enquêtes, la CNCDH note que des préjugés racistes ont la vie dure, même si certains sont en recul. Ainsi 38 % des Français pensent que "l'islam est une menace contre l'identité de la France" (contre 44,7 % en 2019) ou encore 45 % pensent que "les Roms vivent essentiellement de vols et de trafics" (48,2 % en 2019). Et 37 % affirment que "les Juifs ont un rapport particulier à l'argent", en hausse par rapport à il y a deux ans (34,1 %).

La CNCDH s’inquiète en outre "du maintien à un niveau élevé de la délinquance à caractère raciste enregistrée par le ministère de l’Intérieur en 2021".

La CNCDH recommande "un plan national de sensibilisation" et "des moyens pour lutter contre l'antitsiganisme"

La CNCDH formule douze recommandations "prioritaires" : mettre en place "des modules obligatoires dans la formation continue des enseignants portant sur la lutte contre le racisme"; adopter un "plan d'action national sur la formation à la citoyenneté numérique"; ou encore mieux former le personnel de police et de gendarmerie ou les magistrats au contentieux raciste.

La Commission réclame par ailleurs des "moyens humains et financiers consacrés à la lutte contre l'antitsiganisme", c'est-à-dire le racisme à l’encontre des communautés de Roms et de Gens du voyage, avec un "engagement du gouvernement pour faire évoluer le regard et les pratiques vis-à-vis des populations roms".

Elle recommande en particulier l'instauration d'une "trêve scolaire" qui éviterait la déscolarisation des enfants en raison d'une expulsion de terrainet plaide pour l'établissement "de schémas départementaux d’accueil ajustés aux besoins, la mise en conformité des aires d’accueil et la reconnaissance de la caravane comme un logement à part entière".

Le rapport de la Commission rappelle que 1 330 expulsions de lieux de vie informels ont eu lieu en 2021, selon le rapport annuel de l’Observatoire des expulsions.

Des discriminations sous-estimées

Comme dans son précédent rapport, la CNCDH rappelle que les faits racistes, antisémites ou xénophobes restent largement sous-déclarés: "1,2 million de personnes seraient victimes chaque année d'au moins une atteinte (injures, menaces, violences ou discriminations)", note-t-elle, s'appuyant sur les estimations de l'enquête "Cadre de vie et sécurité" 2019 (Insee/statistiques des ministères de l'Intérieur et de la Justice).

Or l'année suivante, seules 7 759 affaires à caractère raciste ont été transmises à la justice, selon les chiffres du ministère. Un "chiffre noir" qui s'explique notamment "par la difficulté" pour les victimes "à déposer plainte".

Des constats confirmés par la Défenseure des Droits

Un constat que partage par la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans un communiqué rendu public ce lundi. En s'appuyant sur les premiers résultats de la seconde enquête « Trajectoires et Origines » réalisée par l'Ined et l'Insee, la Défenseure des droits déplore "des discriminations de plus en plus massives" et s’inquiète que si peu de victimes décident de porter plainte.

"Seules 7 % des personnes déclarant avoir subi des discriminations ont entrepris des démarches auprès d’une association, d’un syndicat ou du Défenseur des droits et 2 % ont porté plainte" affirme la Défenseure des droits. L'autorité indépendante invite les victimes de discriminations à se saisir des voies de recours existant, et notamment la plateforme de signalement antidiscriminations.fr mise en place par son institution,et demande "aux pouvoirs publics d’agir pour prévenir et sanctionner les discriminations qui minent notre cohésion sociale".