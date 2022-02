Radar sonore à Paris : le premier est en place dans le 20ème arrondissement

C'est sur la grande rue d'Avron, entre la place de la Nation et la Porte de Montreuil, dans le 20ème arrondissement que le premier radar sonore parisien a été installé ce lundi. Il va contrôler les décibels des motos, scooters ou grosses voitures. En revanche, il ne pourra pas encore verbaliser les contrevenants. Il faudra attendre une homologation avant de commencer le travail législatif. L'amende s'élèvera à 135 euros, sans perte de point.

Pollution sonore et espérance de vie

Selon une étude commandée par l’association Bruitparif, 87% des Franciliens sont favorables à un renforcement des contrôles et des sanctions des deux-roues motorisés trop bruyants. "Le bruit génère à la fois des perturbations du sommeil et augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires" explique Fanny Mietlicki, la directrice de l'association _"_un parisien perd en général plus de 8 mois de pleine santé à cause de la pollution sonore".

Rue d'Avron dans le 20ème arrondissement où le premier radar sonore parisien a été installé ce lundi © Radio France - Fany Boucaud

L'expérimentation de ce radar va durer deux ans, mais il y aura bien des amendes à partir de l'année prochaine. Une cause importante pour la mairie de Paris. "C'est un véritable problème de santé publique" dénonce Dan Lert, "une moto débridée qui circule la nuit dans Paris, peut réveiller jusqu'à 10.000 personnes" analyse l'adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie.

Un deuxième radar sonore va être installé dans le 17ème arrondissement de Paris, rue Cardinet. Les premiers en France sont déjà actifs dans les Yvelines à Saint Lambert, depuis janvier. D'autres villes d'Ile de France ont également candidaté pour expérimenter ce radar anti-bruit comme Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) ou encore Saint-Forget (Yvelines).