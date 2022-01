Radars sonores : une nouvelle phase d'expérimentation lancée mardi avant les premières amendes courant 2022

Le gouvernement compte s'attaquer aux motos et scooters qui font trop de bruit sur les routes de France. Mardi à Saint-Lambert, dans la vallée de Chevreuse(Yvelines), Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, inaugure l'installation d'un nouveau type de radars. Ceux-ci auront pour but de mesurer le volume sonore généré par les véhicules, et plus précisément les deux-roues.

Dans les jours qui suivront, sept autres lieux seront équipés de radars similaires : Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Toulouse (Haute-Garonne), Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et Saint-Forget (Yvelines). Les radars seront installés dans des zones limitées à 50 km/h et à chaque endroit, trois radars de trois fabricants industriels différents.

Phase d'homologation avant les premières contraventions

Afin de lutter contre ces nuisances sonores, des radars acoustiques de tests avaient déjà été installés en 2019 dans les Yvelines. Il s'agissait de simples mesures acoustiques qui devaient permettre l'élaboration du radar définitif qui sera utilisé pour cette ultime phase d'homologation. Dans le courant 2022, une deuxième phase interviendra avec des amendes pour les contrevenants. Mais pour l'instant, les seuils de bruit, ainsi que le montant des amendes n'a pas encore été décidé et dépendra de cette phase d'homologation.

C'est l'association Bruitparif, observatoire du bruit en Île-de-France, qui avait imaginé l'appareil surnommé "Méduse", en raison de son apparence et de ses tentacules. A la suite de cette expérimentation, le député MoDem Jean-Noël Barrot s'est saisi du dispositif pour porter un projet de loi.

"Depuis deux ans, nous avons fait évoluer le capteur pour en faire un vrai radar sonore", explique Fanny Mietlicky, présidente de Bruitparif, l'un des trois acteurs à avoir développé un modèle de radar. "Maintenant, il est en capacité de prendre en photo les plaques d'immatriculation grâce à sa caméra. Nous avons également amélioré la mesure de la direction du bruit ainsi que la distance entre le radar et la source".

Les dégâts causés par le bruit estimé à 147 milliards d'euros par an

Une caméra à 360 degrés, cinq micros et le tout relié au système de vidéosurveillance municipal. L'idée étant de pouvoir identifier le propriétaire du véhicule trop bruyant. Bruitparif a décidé de se pencher sur le sujet des nuisances générées par les deux-roues à la suite d'une enquête menée en 2016-2017 avec le Credoc auprès du rapport des Franciliens avec la pollution sonore. "Il est ressorti que le bruit des deux-roues était ce qui gênait le plus les habitants d'Île-de-France, devant le bruit continu de la circulation", explique Fanny Mietlicky.

Selon cette étude, 87% des habitants d'Île-de-France se sont prononcés en faveur d'un renforcement des contrôles et des sanctions concernant les deux-roues. Toujours selon cette étude, une trop forte exposition au bruit fait perdre près de onze mois d'espérance de vie en bonne santé. Sans parler du coup d'une telle pollution : 147 milliards d'euros par an en raison des effets sur la santé liés au manque de sommeil ou la perte de valeur des biens immobiliers concernés.

Selon la présidente de l'association, il y a une attente forte de la part du grand public. "Ce n'est pas normal qu'un seul conducteur puisse réveiller 100.000 personnes sur son trajet à cause de son comportement ou de son véhicule", plaide-t-elle. Parmi les véhicules les plus bruyants, les motos, les scooters, les quads mais aussi des véhicules en surrégime. Cela concerne principalement les conducteurs ayant trafiqué leur moto ou leur scooter.

Quel seuil auditif maximal ?

L'association a donc commencé à se pencher sur ces problèmes de bruits intempestifs avec le radar dont la version définitive sera déployée mardi. Elle a aussi travaillé sur des radars pédagogiques, sur le modèle de ceux qui existent pour la vitesse. "Certaines écoles de conduite conseillent de débrider les moteurs afin d'être mieux entendus, pour des questions de sécurité, il y a beaucoup de fausses idées reçues à combattre", déclare Fanny Mietlicky.

Si à l'heure actuelle, les forces de l'ordre sont déjà en capacité de dresser des contraventions pour le bruit, trop peu d'entre elles sont équipées du matériel adéquat ou possèdent le temps de le faire.

Mais à partir de quel seuil auditif le radar se déclenchera-t-il ? La présidente de Bruitparif n'a pas la réponse pour l'instant, cela devra être décidé par arrêté ministériel. "Nous considérons qu'à partir de 85 décibels, cela commence à poser problème", explique Fanny Mietlicky. C'est également ce seuil qui est retenu dans la réglementation "bruit au travail" : lorsqu'un salarié est exposé à ce niveau sonore sur une période de 8h, le port de protections auditives est obligatoire.

"Mais pour l'heure, il n'existe pas vraiment de valeurs scientifiques sur les bruits de passages, ponctuels", ajoute la présidente de l'association. "Le seuil retenu par la loi sera certainement un peu au-delà, entre 85 et 90 décibels, pour tenir compte de différents facteurs, comme les normes imposées aux constructeurs de véhicules, etc."