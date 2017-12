Radicalisation : 58 personnes fichées S en Dordogne

Un séminaire sur la déradicalisation était organisé ce jeudi 7 décembre au centre de la communication de Périgueux. La préfète de Dordogne en a profité pour faire le point sur le nombre de personnes sous surveillance dans le département.

"Détecter, diagnostiquer et prendre en charge la radicalisation violente." C'était le thème du séminaire organisé ce jeudi par la préfecture de la Dordogne à destination des professionnels (les services de l'Etat , les travailleurs sociaux, les enseignants et les associations). Il s'agissait de fournir des clefs aux professionnels afin qu'ils soient mieux armés face aux risques du terrorisme islamiste, et de prévenir la radicalisation.

Une dizaine d'inscription cette année

La préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc en a profité pour faire le point sur le nombre de fichés S en Dordogne. On compte aujourd'hui 58 personnes inscrites sur le fichier des personnes radicalisées. Depuis le début de l'année, 75 signalements ont été effectués auprès des services de l'Etat mais seulement une dizaine se sont terminés par une inscription sur ce fichier. "Une évaluation est réalisée par les services de renseignements. On se base sur des comportements, des ruptures par rapport au milieu familial et professionnel," a expliqué la préfète de Dordogne.