Radicalisation à Nice : "On craint aujourd'hui les revenants"

Un groupe de travail se réunit ce jeudi à Nice pour travailler sur la radicalisation.

Amélie Boukhobza est membre de l'association "Entre Autres" qui s'occupe de la déradicalisation dans les Alpes-Maritimes. Elle co-organise ce groupe de travail qui se réunit ce jeudi.

"Nous devons nous réunir pour lutter contre la radicalisation"

Amélie Boukhobza nous explique pourquoi ce groupe d'experts, venus de toute l'Europe, se réunit ce jeudi : "C'est extrêmement important. Dans chaque pays il y a des analyses et c'est important concrètement d’échanger entre différentes méthodologies. On échange entre experts sur ces questions. Ensemble nous sommes meilleurs pour lutter contre la déradicalisation. On commence à avancer sur la compréhension du phénomène même si il n'y a pas encore de profil type."

"Moins de départs en Syrie"

"On a moins de départs pour la Syrie grâce aux conditions sécuritaires mais il y a toujours autant de tentations de départs. Dans le pays il y a 1 000 tentations de départs. A Nice et dans les alpes maritimes on est sur 10 % de ce chiffre. On craint aujourd'hui les revenants, ceux qui reviennent de la Syrie. On ne sait pas encore comment nous allons les prendre en charge. Il va falloir aussi faire des différences entre les hommes et les femmes dans la prise en charge, c'est aussi pour ça que nous nous réunissons avec les experts."

"300 personnes très dangereuses"

"Dans les gens que je suis en ce moment non il n'y a pas d'individu ou je me dis il est susceptible de passer à l’acte. On sait qu'en France il y a environ 300 personnes qui pourraient commettre une action terroriste."