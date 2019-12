Radio CHU à Bordeaux, véritable lien entre les personnes hospitalisées et l'extérieur

Bordeaux, France

Radio CHU sert, avec une diffusion 24h sur 24h, tous les hôpitaux de Bordeaux : St André, Sud (Haut Lévêque et Xavier Arnozan) et Pellegrin. Radio CHU fonctionne essentiellement grâce aux salariés et aux nombreux bénévoles, tous des passionnés de radio, chacun et chacune fournit de belles émissions pour apporter de l'évasion aux malades.

L'utilité de Radio CHU est grande, comme vous l'explique Marie Thérèse Audineau à l'initiative de cette antenne, et Dorian Malvezin journaliste pour cette radio associative Copier

Radio CHU est née en 2014, même si son lancement est officialisé en 2015 avec son parrain Julien Courbet, qui avant d’entamer une carrière sur les médias Nationaux a connu un passage professionnel à France Bleu Gironde. Cette précision est intéressante quand on sait que Radio CHU bénéficie de quelques programmes de France Bleu Gironde comme "Pierres et Nature". Dans l'équipe, cinq salariés dont un journaliste Dorian Malvezin, une voix lié au sport entre autres, avec des rendez-vous événements comme fin janvier 2020 pour la 200ème émission de sport en situation au stade Chaban Delmas à Bordeaux, en compagnie des joueurs et du coach de l'UBB (Union Bordeaux Bègles). Quelques unes des émissions de Radio CHU Bordeaux sont diffusées sur youtube, et vous la retrouvez en photos sur les réseaux sociaux.

Témoignage de Michel de Mérignac sur ce qu'apporte Radio CHU aux personnes hospitalisées, Marie Thérèse Audineau apporte quelques précisions Copier