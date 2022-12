Radio France lance sa plateforme en ligne pour lanceurs d'alerte

Les auditeurs et internautes peuvent, depuis ce vendredi 9 décembre, transmettre des informations de manière anonyme et sécurisée à Radio France via une plateforme d'alerte dédiée : alerter.radiofrance.fr .

L'objectif est double : établir un canal de communication entre Radio France et ses sources, et favoriser l’expression de lanceurs d’alerte qui seraient susceptibles de fournir des informations exclusives d’intérêt général. Les informations recueillies seront examinées par la Cellule investigation de Radio France . Celles retenues seront ensuite traitées sous formes d’enquêtes par la Cellule, ou bien transmises aux services des différentes chaînes qui pourraient être concernées.

La société Globaleaks qui travaille déjà avec d’autres médias et institutions comme Le Monde ou la Cour pénale internationale, a été choisie pour mettre en place et gérer cette plateforme.