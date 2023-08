Radio Restos de retour pour la saison 4 du 29 septembre au 1er octobre

Radio Restos, c'est quoi ?

Pendant 48 heures, 40 animatrices et animateurs venus de toutes les radios, de toutes les générations et d’univers différents se mobilisent autour des micros d'une radio éphémère pour une cause : la solidarité !

Un programme inédit avec de nombreuses émissions d’humour, des émissions mythiques de la radio revisitées mais aussi des émissions thématiques : cuisine, musique, sport, environnement, société...

Des camions pour les Restos

L'objectif reste le même : collecter des fonds pour permettre l'achat de camions pour l'association. Ces camions sont essentiels à son bon fonctionnement et constituent un élément clé de la distribution alimentaire.

Déjà près d'un million d'euros, permettant l'achat de 25 camions, ont été collectés lors des trois premières saisons, mais les besoins restent toujours plus importants : de nouveaux camions, pour assurer mieux et au plus près du terrain les collectes et les distributions de produits alimentaires.

Comme le précise Patrice Douret, président des Restos du Coeur, "les dons issus de ce grand week-end festif permettront, à travers l’achat de camions, de poursuivre le lien entre ceux qui donnent et ceux qui ont en besoin, partout, en tout temps."