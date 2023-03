Raffineries, éboueurs, manifestations...Nouvelle semaine de mobilisation dans l'Eure et la Seine-Maritime

Après un weekend émaillé de plusieurs rassemblements et manifestations en Seine-Maritime et dans l'Eure, la mobilisation se poursuit dès ce lundi 20 mars 2023, jour du vote des motions de censure à l'Assemblée nationale et du début des épreuves du baccalauréat pour les lycéens.

Mobilisation tôt ce lundi à Rouen

Dès 6h ce lundi, une opération de tractage aura lieu au rond-point des vaches, de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, contre la réforme des retraites.

Les syndicats de l'Education Nationale appellent aussi à un nouveau rassemblement devant le Rectorat ce même jour, boulevard des Belges, à Rouen, à 12h30.

Le soir, la Nupes et la CGT appellent en interne à un "cortège de voitures, avec des affiches, des drapeaux, une sono". Le rassemblement se fera d'abord à 18h, devant le bar PMU, place de l'hôtel de ville, à Sotteville-lès-Rouen.

Quant aux trains : le service sera normal ce lundi 20 mars sur l'ensemble des lignes normandes.

Salariés des raffineries en grève

La grève des expéditions de carburant est reconduite dans la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine , chez ExxonMobil Esso, jusqu'à au moins 22h ce lundi.

Le carburant ne sort plus de l'usine depuis samedi dernier, 14h. Les expéditions sont bloquées "vers les dépôts et les aéroports", précise Loïc Frégé, délégué syndical Force Ouvrière de la raffinerie. Seulement 10 à 12 % des salariés sont en grève.

La raffinerie de Port-Jérome-Gravenchon pourrait aussi une mise à l'arrêt progressive, si la livraison de pétrole brut est toujours interrompue. "Les réserves sont basses, et en l'absence d'approvisionnement de la CIM [Compagnie Industrielle Maritime n.d.l.r] du Havre, il faudra envisager un arrêt de la raffinerie en début de semaine", complète Germinal Lancelin, délégué CGT du secteur pétrochimie de la raffinerie.

Un salarié nous indique que "le travail a repris depuis dimanche, 7h", sans plus de précisions concernant l'impact sur la raffinerie.

Concernant la raffinerie TotalEnergies de Normandie, à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) : les salariés sont en grève jusqu'à lundi, 13h, après avoir commencé l'arrêt de l'usine vendredi soir dernier.

Au Havre les éboueurs toujours mobilisés

Au Havre, la grève des éboueurs se poursuit pour une treizième jour. Grévistes et manifestants continuent de se relayer pour bloquer le centre technique de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole... 54 communes sont concernées.

Dans la ville portuaire, un rassemblement à l'appel de l'intersyndicale est également prévu avec un piquet de grève, en soutien aux manifestants.

A 17h30, l'intersyndicale enseignant se donne rendez-vous sur le rond-point du tunnel situé avenue de la République, pour une opération carton rouge.

À venir dans la semaine

Le mardi 21 mars, une diffusion de tracts est organisée devant l'église Saint-Paul, de Rouen, à 17h.

Le lendemain, l'intersyndicale des retraités se donne rendez-vous à 10h30 devant la permanence de Damien Adam, puis devant celle de la sénatrice Catherine Morine-Dessailly.

Enfin le jeudi 23 mars, nouvel appel national à la grève de l'intersyndicale : une manifestation commence à 10h, Cours Clémenceau.