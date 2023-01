Rafle du Vieux-Port à Marseille "On nous a mis dans des wagons à bestiaux" témoigne Antoine Mignemi

C'est un épisode douloureux de la Seconde Guerre mondiale qui refait surface. Il y a 80 ans, le 24 janvier 1943, 20 000 personnes sont expulsées de chez elles par les soldats francais alors que les Allemands quadrillent la ville. La rafle du quartier Saint-Jean vient de débuter à Marseille, près du Vieux-Port, baptisée l'opération Sultan. Parmi ces habitants, 1.500 seront envoyés dans des camps en Pologne et en Allemagne.

ⓘ Publicité

A l'origine, l'opération est présentée par les Allemands comme une opération de salubrité publique contre ce qu'ils appellent alors "la verrue de l'Europe". Ce sont 14 hectares de ce quartier populaire qui vont être détruits dans les jours qui suivirent la rafle.

Antoine Mignemi se souvient, il avait cinq ans quand les soldats ont tambouriné à la porte de l'appartement familial à six heures du matin. Il fallait avoir quitté les lieux deux heures plus tard, en emportant le minimum.

Antoine Mignemi quand il avait cinq ans, à Marseille © Radio France - Laurent Grolée

"Quand mes parents sont venus me réveiller, j'ai vu l'angoisse et la peur"

**"**Quand mes parents sont venus me réveiller, j'ai vu l'angoisse et la peur parce qu'ils ne comprenaient pas. La veille, mon père, qui avait le salon de coiffure sur le quai du port, avait constaté que les Allemands avaient bouclé tout le quartier avec des blindés et des mitrailleuses. Ils avaient tout bouclé et mon père avait dit à ma mère : Ils laissent rentrer tout le monde, mais sortir personne".

Le peti garçon qu'il était revoit alors le voyage en train, entre Arenc et Fréjus : "Tous les habitants de la rue Saint-Laurent sont encadrés par la police française, on est descendus comme un troupeau de moutons au Vieux-Port. C'est là qu'on a rencontré les Allemands. On nous a entassés dans des tramways qui nous ont emménés à la gare d'Arenc. On nous a mis dans des wagons à bestiaux et de là, on nous transité de force au camp de rétention de Fréjus".

"De temps à autre, les Allemands ouvraient les portes du wagon pour nous laisser faire nos besoins"

Un voyage à peine supportable pour le petit garçon : " On a mis une journée pour faire ce voyage. De temps à autre, les Allemands ouvraient les portes du wagon pour nous laisser faire nos besoins. On ne savait pas où on allait. Si on avait su ça, on aurait pu s'enfuir."

Antoine repense aussi à leur arrivée à Fréjus : "Ils ont séparé les mères et les enfants dans des baraquements différents des pères. Ca m'a marqué car le père c'est le protecteur dans la famille". Ils passeront une dizaine de jours sur place, enfermés dans un camp insalubre. "C'était des conditions déplorables, dans des caves, des vieux baraquements. On dormait dans la paille souillée avec des bestioles, des cafards ou autres choses à l'intérieur. C'était comme ça et rien d'autre. Il n'y avait pas de table, ni de lit, ni d'armoires. On était par terre comme des bêtes".

La famille du jeune Antoine fera partie de ceux qui retourneront sur Marseille. Mais ils sont désormais sans logement et soumis à l'interdiction absolue de retourner dans leur quartier qui sera entièrement détruit : "On a appris que du 1ᵉʳ février au 19 février, les Allemands ont dynamité tout le Vieux-Port à Marseille".

Une plainte contre X pour crime contre l'Humanité

Il faudra attendre 75 ans avant qu'Antoine Mignemi espère que ce moment tragique de l'Histoire soit reconnu. Une plainte contre X pour " crime contre l'Humanité" a été déposée en 2019 par l'avocat marseillais Pascal Luongo. Le dossier est en passe d'aboutir alors que l'on commémore cette année les 80 ans de la rafle. Enfin un peu de soulagement pour les rescapés et les familles de la rafle du quartier Saint-Jean.