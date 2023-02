Rafles de février 1943 en Dordogne : 80 ans après, "la machine implacable de l'État" décortiquée dans un livre

Écrire pour transmettre. Alors que l'on commémore les 80 ans des rafles de février 1943 en Dordogne, qui ont conduit à la déportation de 75 Juifs étrangers, le chercheur Bernard Reviriego était l'invité de France Bleu Périgord ce 23 février pour parler de son nouveau livre, "Juifs réfugiés en Dordogne, les rafles de février 1943", publié aux éditions Fanlac .

"J'ai voulu écrire un livre, parce que je me suis rendu compte que sur les 900 juifs partis depuis la Dordogne, plus de 400 ont été arrêtés par Vichy, au cours des rafles les plus mémorables, les plus mortelles de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale" dans le département, dont celles de février 1943, explique cet ancien archiviste. Avec son ouvrage, Bernard Reviriego a donc voulu analyser "la machine implacable de l'État, au cœur de ces rafles."

De plus, "il manquait une étape dans la reconnaissance des faits", estime encore Bernard Reviriego, alors que "les témoins ne sont plus là" et que les seules traces des rafles encore existantes sont "le gymnase Sécrestat", où ont d'abord été internés les Juifs arrêtés les 23, 24 et 27 février 1943 "et les archives". L'écrivain salue par ailleurs le "choix politique" de la mairie de Périgueux de commémorer , à partir de 2023, cette période de l'histoire tous les ans. "C'est fondamental", insiste-t-il.

Revoir l'interview de Bernard Reviriego

