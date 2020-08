RAID Aventure : pour les Quartiers d'été, les jeunes et la police à la rencontre de la population d'Orléans

Pour le huitième rendez-vous des Quartiers d'été dans le Loiret, l'association Prox' RAID Aventure a installé ses activités dans le quartier de l'Argonne, à Orléans. Le but, renouer le dialogue avec la population et les jeunes pour changer l'image de la police.

Rendez-vous quelque peu manqué ce samedi au parc du Belneuf, dans le quartier orléanais de l'Argonne. Dès 10 heures, l'organisation Prox' RAID Aventure a installé ses activités avec l'aide des membres du pôle jeunesse de l'association Soli coeur, qui promeut le don d'organe et se lance dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes.

Mur d'escalade, terrain de football, atelier pour apprendre les gestes de premier secours ou les pratiques de menottage, chaque activité est tenue par un membre de Prox' RAID Aventure, qui regroupe des policiers bénévoles, et un jeune issu des quartiers populaires, membre de l'association Soli coeur ou issu du Centre éducatif fermé.

La police à la rencontre de la population

Une intervention faite dans le cadre des "Quartiers d'été" dans le Loiret, une initiative lancée par l'Etat, à destination des familles issues des quartiers populaires, pour occuper les jeunes lors des vacances, à l'image des "Vacances apprenantes", et aider à leur insertion professionnelle.

Le but est de renouer le dialogue entre la police nationale et la population pour montrer que "la police est là pour protéger et non pas pour réprimer", comme le souligne le préfet du Loiret Pierre Pouëssel, présent sur les lieux ce samedi.

Le préfet du Loiret et le directeur départemental de la sécurité publique étaient sur place ce samedi © Radio France - Cécile Da Costa

Si l'initiative permet d'aller à la rencontre du grand public, elle permet aussi d'améliorer les relations entre la police et les jeunes issus des quartiers populaires.

"Si nous avons des problèmes dans certains quartiers, il est important de faire savoir que nous n'avons rien contre les jeunes", déclare Thierry Guiguet-Doron, directeur départemental de la sécurité publique. "Nous n'avons de problèmes qu'avec certains jeunes, et nous savons très bien lesquels."

Au départ la plupart des jeunes avaient une petite appréhension

Depuis le début du mois de juillet, les jeunes travaillent donc avec l'organisation Prox' RAID Aventure pour organiser les différents événements des Quartiers d'été.

Ce samedi, il s'agissait de la huitième rencontre organisée dans le Loiret. Une manière pour les jeunes, aussi, de changer leur vision des forces de l'ordre.

"Au départ la plupart des jeunes avaient une petite appréhension", admet Kinguele Gontran, vice-président de Soli coeur. "Mais ils ont laissé leurs préjugés dehors, et tout s'est bien passé.

L'objectif est aussi pour lui de changer l'image des jeunes. "On veut aussi montrer que les jeunes ne sont pas tous des délinquants."

La dernière initiative des Quartiers d'été avant la rentrée scolaire aura lieu lundi 31 août à Fleury-les-Aubrais.