Rallycross de Lohéac : "L'objectif c'est de se faire plaisir", Sébastien Loeb de retour en Bretagne

Il y a ceux qui courent vers lui pour le voir de leurs propres yeux, d'autres qui lui demandent des photos. "C'est quand même quelqu'un avec un sacré talent", confie, enjoué, un jeune homme qui repart avec un autographe de Sébastien Loeb. En ce lundi, certains amateurs et amatrices du rallycross de Lohéac ont tenté leur chance, au moment où le multi-champion du monde est venu faire des essais, à plus d'une semaine de la compétition, où il sera la tête d'affiche du 1er au 3 septembre.

"Ici, c'est le pays de la bagnole !", lâche un habitant

"C'est toujours un plaisir de voir autant de monde autour de nos courses", confie le pilote. Pendant l'évènement, Lohéac accueille 40 000 à 50 000 visiteurs, peut-être plus avec "l'effet Loeb". "Ici, on voit qu'il y a une vraie passion pour le sport auto, c'est un petit village mignon, c'est toujours un plaisir de venir." Une passion ? Et comment ! **"**C'est le pays de la bagnole ici", lâche Paul, un nonagénaire qui habite dans le centre, pas fan de la compétition, mais lucide : "Tout ce qui ronronne... c'est pour Lohéac !"

La voiture peut atteindre 100 km/h en moins de deux secondes. © Radio France - Simon Cheneau

Le challenge, pour Sébastien Loeb, c'est de remettre le pied à l'étrier du rallycross. "Le Rallycross, par rapport au Rally-Raid [comme le Dakar, ndlr], c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est dynamique dans le pilotage. Les courses sont très intenses. Ce qui m'a toujours marqué, c'est l'intensité et l'adrénaline qu'on peut avoir sur la ligne de départ. Il y a toujours une tension... il faut être réactif ! C'est excitant comme discipline."

Le pilote peut compter sur une voiture qui promet des merveilles : "600 chevaux, ce qui permet d'atteindre le 100 kilomètres heure en moins de 2 secondes, confie le directeur technique de l'équipe PGRX, Patrick Seignard, en vitesse de pointe, on est à 200-210 km/h." Au point de permettre à Loeb de remporter la victoire ? "Remporter, c'est un peu tôt pour en parler ! Il y en a d'autres qui sont très affûtés dans la discipline et va falloir que je me remette dans le rythme très rapidement, tempère le pilote." Avant de conclure : "L'objectif, c'est de venir se faire plaisir". Résultat le 3 septembre prochain.