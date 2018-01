Le pilote moto, originaire de Raquinghem (62), a lourdement chuté lundi, dans la 10ème étape du Rallye Dakar. Il souffre d'un traumatisme au thorax, de côtes et d'une clavicule cassées. Les derniers examens sont rassurants.

Pas de retour en France dans l'immédiat pour Adrien Van Beveren. Le pilote a changé d'hôpital depuis sa chute, mardi après-midi, dans le Dakar, en Argentine. Evacué par hélicoptère vers l'hôpital de Belen, dans l'Ouest du pays, où un drain a été posé pour soigner son pneumothorax, il a ensuite été transféré par la route, en ambulance, à 500 kilomètres de là, à la Rioja afin de bénéficier de matériels hospitalier de pointe explique la médecin du Dakar, Florence Pommerie :

Il a fait un peu de route cette nuit. C'était embêtant l'ambulance mais on est un peu plus tranquille maintenant

A La Rioja, le pilote a passé un nouveau scanner qui a révélé une fracture de la clavicule, qu'il s'était déjà cassée dans une précédente chute il y a quelques années. Mais c'est surtout le pneumothorax qui risque de l'empêcher de regagner la France dans l'immédiat : "il va falloir qu'il attende un peu que le poumon revienne à la paroi, qu'il se recolle. En général, ça prend 3 à 4 jours et ensuite on envisage un retour" ajoute le médecin du Dakar.

Sa mère a vu sa chute en direct à la télévision

Le pilote, triple vainqueur de l'Enduropale du Touquet et qui vise une première victoire dans le Dakar, est entouré de sa soeur en Argentine, qui le suit depuis le début. Florence Van Beveren donne des nouvelles via la page Facebook du pilote, suivi par plus de 100 000 fans :

Sa mère, Brigitte Van Beveren, regardait l'arrivée de cette 10ème étape en direct mardi après-midi :

On le voit tomber et il ne se relève pas. C'est très dur, très long de ne rien savoir

Adrien surclassait alors tous ses adversaires, qui s'étaient perdus et dont les premiers poursuivants accusaient 40 minutes de retard. Sa chute à 2 kilomètres seulement de l'arrivée est donc un très gros coup dur même si sa mère ne doute pas de son retour rapide à la compétition :

"Physiquement, il est capable de tout endurer mais moralement, c'est affreux ce qui lui arrive. C'est un battant, il va repartir, c'est quelqu'un qui lâche jamais !"

Brigitte Van Beveren avait prévu de rejoindre ses enfants en Argentine pour assister au sacre final. Un rêve repoussé à l'édition 2019.

Un rapatriement avec Simon Vitse ?

A l'hôpital de la Rioja, un autre pilote du Dakar est hospitalisé. Il s'agit du Calaisien Simon Vitse, victime lui aussi d'un accident mardi après-midi dans cette 10ème étape alors qu'il menait également au classement général dans la catégorie quad. Il souffre de fractures au bassin. Son rapatriement ne pourra s'effectuer qu'en civière. Il pourrait donc voyager avec Adrien Van Beveren dans un vol commercial spécialement aménagé pour eux avec une assistance médicale ou alors via un vol sanitaire spécial.