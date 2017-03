Rallye Epernay Vins de Champagne : c'est parti pour 3 jours dans les vignes

Pour faire vivre ce Rallye Epernay Vins de Champagne, près de 300 bénévoles sont mobilisés pendant tout le week-end. Avec notamment comme mission l'implantation de la signalisation pour la sécurité des pilotes et des spectateurs.

La 21ème édition du Rallye Epernay Vins de champagne débute ce vendredi 31 mars. Après les vérifications Esplanade Charles de Gaulle à Epernay et les essais, la première spéciale aura lieu ce samedi 1er avril. Au total, 114 pilotes sont engagés sur la ligne de départ cette année, et 20 communes sont traversées dans tout le vignoble : aux portes d'Epernay, dans la Côte des blancs et dans la Vallée de la Marne. Organisé par l'Association sportive automobile club de champagne Reims (ASACC), l'évènement mobilise près de 300 bénévoles.

4000 panneaux de signalisation à installer le long des chemins et des routes

"On a 12 utilitaires qui circulent pour implanter la signalétique... on est à 4000 panneaux de signalisation qui sont installés durant le week-end auxquels il faut rajouter 30 à 40 kilomètres de rubans... là dessus, il faut rajouter un peu plus de 100 ballots de paille", explique Bruno Mlaka, l'un des responsables de l'implantation. Yves, Gabriel et leurs amis sont venus du Pas-de-Calais pour être bénévoles sur le rallye. Marteau, ruban, et panneaux à la main, ils s'occupent de l'implantation de la signalisation depuis mercredi. "Tout ça c'est magnifique... par chez nous c'est plat, là c'est bien!", souligne Yves.

Il y a près de 4000 panneaux de signalisation à installer. © Radio France - Sophie Constanzer

Ce rallye c'est donc un peu comme une petite entreprise à gérer, avec des bénévoles mobilisés pendant les trois jours, dont 100 vignerons. Chargés de distribuer du champagne forcément! Et la buvette à Epernay, c'est l'autre point stratégique, et pas question de se tromper sur les quantités pour Hervé, le trésorier. "On vend 480 litres de bière sur deux jours et demi, 200 bouteilles de champagne, 400 kilos de frites...", explique celui qui s'occupe des comptes. Montant total du budget pour le rallye Epernay Vins de Champagne : 200 000 euros.

Tous les commissaires de la course se voient offrir des bouteilles de champagne. © Radio France - Sophie Constanzer