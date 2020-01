Rallye Monte-Carlo: Deux Provençales au départ

Deux provençales sont au départ de la 88e édition du Rallye Monte-Carlo. Les pilotes Laure Jaussaud et Julie Trinquier-Escartefigue originaires des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, bien qu'amateurs, n'en sont pas à leur première participation au célèbre rallye, loin de là.

Gap, France

Pour cette 88e édition du Rallye Monte-Carlo, 88 équipages sont au départ et parmi eux, deux provençales, amateurs qui courent sur une Peugeot 208 R2 , numéro 81, Team La Provence. La pilote de l'équipage est Laure Jaussaud 39 ans, originaire de Gap (05), la copilote Julie Trinquier-Escartefigue, vient elle de Laragne (04). Et toutes deux sont tombées "toutes petites"dans les rallyes automobiles . "_j'ai commencé par copilote à l'âge de 16 ans avec mon père"_explique Laure, "puis pilote dès l'âge de 20 ans. Le rallye Monte-Carlo berce nos mois de janvier depuis de longues années."

copilote dès l'âge de 16 ans, pilote à 20 ans

Il faut dire que "papa" en est cette année à sa 20e participation au Monte Carlo, l’exemple à suivre était donc tout trouvé pour Laure et sa sœur et pourtant "_c'est nous qui l'avons poussé à nous laisser ses voitures, _il aurait peut être préféré qu'on fasse de la danse classique, il serait moins stressé" poursuit Laure en souriant.

c'était une évidence de monter dès que possible nous aussi dans un baquet - Julie, Copilote

Dans la voiture, aux côtés de Laure, Julie, 37 ans. Fille d'un couple de pilotes, elle a grandi au milieu des voitures de rallye. Toutes deux ont débuté ensemble il y a 20 ans, d’où leur complicité et confiance réciproque "_Laure a confiance en mes notes et ce que je lui annonce et j'ai confiance dans sa façon de conduire_. Si il se met à neiger on sera contente, si ça reste comme ça on sera contente aussi , des conditions compliquées mais c'est ce qu'on vient chercher, c'est le but du Monte-Carlo." précise Julie qui compte bien arriver sur le port de Monaco ce dimanche.