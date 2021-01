Rallye Monte-Carlo : Sébastien Ogier sacré pour la 8e fois, un record

Le pilote champsaurin devance Elfyn Evans et Thierry Neuville.

C'est la huitième fois de sa carrière qu'il fait retentir la Marseillaise sur le Rallye Monte-Carlo. Sébastien Ogier a remporté, ce dimanche, la 89e édition de cette mythique course automobile qui se déroulait à huis-clos, en raison de la crise sanitaire.

À bord de sa Toyota, le pilote champsaurin a remporté huit épreuves des 14 spéciales. Il a relégué son coéquipier et rival Elfyn Evans à 32.6 secondes. Le Britannique termine sur la deuxième marche du podium, devant le Belge Thierry Neuville.

Un succès sur la première manche du championnat du monde WRC qui permet à Sébastien Ogier de prendre la tête de cette compétition. "J'en ai presque les larmes aux yeux, je pense que c'était une bonne décision de faire un an de plus !", a-t-il réagi avant de monter sur la première marche du podium, aux côtés de son co-pilote Julien Ingrassia. En effet, le natif de Gap avait initialement décidé de ne plus courir sur les routes du WRC après 2020.

Huit sacres sur le RMC, un record

Ce Rallye Monte-Carlo 2021, parti de Gap, n'avait pas franchement bien commencé pour Sébastien Ogier. Dès le premier jour de la course, le Haut-Alpin avait été confronté à un problème de frein, puis à une crevaison et un tête à queue le lendemain, sur "la spéciale la plus glissante de sa carrière".

Avec ce 8e sacre sur le RMC, Sébastien Ogier établit donc un nouveau record. Il fait mieux que son compatriote, Sébastien Loeb, qui lui, s'était imposé à sept reprise sur ce circuit.