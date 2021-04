Les recommandations pour le ramadan du conseil régional du culte musulman de Bretagne

"Ne vous rassemblez pas à plus de six convives pour rompre le jeune" : c'est la recommandation de Mohamed Zaidouni, président du conseil régional du culte musulman de Bretagne.

En Bretagne, toutes les mosquées et lieux de culte ne sont pas ouverts pour le ramadan, qui se poursuit jusqu'au 12 mai. Seuls les espaces suffisamment grands ont décidé d'ouvrir malgré les restrictions sanitaires, pour respecter les distances. "On demande aux pratiquants de laisser un mètre cinquante à deux mètres entre chaque fidèle, d'apporter leur masque et leur tapis. On a eu une dérogation pour pouvoir ouvrir avant la fin du couvre-feu, afin de faire la prière avant le lever de soleil, mais on demande aux imams de s'organiser le plus tard possible", précise Mohamed Zaidouni, président du conseil régional du culte musulman de Bretagne. Ce jeudi 15 avril, la prière était à 6h01, mais dans les prochains jours, le lever de soleil sera un peu plus tôt.

"Ne vous rassemblez pas à plus de six convives pour rompre le jeune", recommande Mohamed Zaidouni, président du conseil régional du culte musulman de Bretagne. Il rappelle également que le ramadan n'empêche pas d'aller se faire vacciner et que "c'est important de le faire".