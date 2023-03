Ramadan : Début d'un mois de solidarité pour les musulmans de Limoges

Le sous sol de la Grande mosquée de Limoges est une vraie fourmilière en ce début de la période du Ramadan. Un mois sacré et l'un des piliers de l'Islam. Pour beaucoup de croyants c'est l'occasion de s'impliquer davantage dans la religion mais aussi dans des gestes de partage. Ainsi, à la Grande mosquée de Limoges, des dizaines de bénévoles de l'association des musulmans de Limoges pour la fraternité et de Solidarité-Aide-Dignité 87 organisent une distribution alimentaire pour les plus démunis chaque samedi de cette période de Ramadan.

ⓘ Publicité

Abdelkader assure la distribution des dattes. © Radio France - Pierre Frasiak

Pâtes, sucre, poulet… On distribue de tout selon les besoins. Abdelkader, lui, s'occupe des dattes, un élément essentiel : "C'est la tradition qui le veut. On doit rompre le jeûne le soir, avec une datte de préférence". Une distribution bienvenue pour Azeezat, une étudiante Limougeaude, qui peut ainsi remplir son frigo : "J'ai eu des cuisses de poulet, des pâtes, des dattes… […] Franchement, ça fait super plaisir. Il y a beaucoup de solidarité, on est tous ensemble". Beaucoup de mères de famille viennent également profiter de ces dons. Au total, 200 à 250 personnes bénéficient de cette aide chaque samedi. Côté bénévoles, beaucoup de jeunes viennent prêter main-forte à l'image de Kaoutar, une lycéenne de 18 ans qui ne compte pas ses efforts : "On voit qu'on est utile aux gens, qu'on peut rendre heureux les gens. Ils peuvent manger avec ce qu'on peut donner".

"Un mois de solidarité, d'amitié, de pardon et de charité", Pierre Sicard, responsable de l'association Solidarité-Aide-Dignité 87

Le président de l'association des musulmans de Limoges, Fethi Belabdelli, reste marqué par cet esprit de partage. L'AMLF compte 70 adhérents, mais pendant la période de Ramadan, la solidarité va bien au-delà : "Pour certaines personnes, des familles ou quelques étudiants, c'est difficile de préparer leur nourriture le soir. On essaie de mobiliser les familles de la communauté musulmane de Limoges pour participer à cette solidarité, c'est-à-dire de partager, soit sous forme de dons financiers, soit d'acheter des produits alimentaires." Un diagnostic partagé par Pierre Sicard, le responsable de l'association Solidarité-Aide-Dignité 87 : "On aimerait que ce soit toute l'année, mais c'est déjà beaucoup. Un mois de solidarité, un mois d'amitié, un mois de pardon, de charité. C'est tout ce qu'on essaie de faire pendant le mois de Ramadan."

Fethi Belabdelli (à gauche) de l'AMLF et Pierre Sicard de Solidarité-Aide-Dignité 87 sont très occupés pendant le Ramadan. © Radio France - Pierre Frasiak

En plus de cette distribution hebdomadaire ouverte à tous et pas seulement aux musulmans, la mosquée accueille jusqu'à 200 personnes chaque soir pour rompre le jeûne autour d'un repas. Si vous aussi vous souhaitez faire un don, vous pouvez contacter la Grande Mosquée de Limoges via sa page Facebook ou au 05-55-35-28-68.