Ramassage des déchets à Nantes : un retour à la normale de la collecte ce mercredi

C'est une première depuis le début du mouvement de grève dans la métropole nantaise, le 7 mars. Mercredi 5 avril au matin, les services de collecte des déchets ont repris entièrement normalement. À Nantes, les agents ont cessé la grève en fin de semaine dernière , mais le blocage de deux centres de traitement des déchets perturbait encore le ramassage.

Ce n'est désormais plus le cas, mais il faudra encore du temps avant que les monts de sacs-poubelles quittent définitivement les trottoirs de l'agglomération. "Vous comprendrez assez vite qu'avec la masse de déchets accumulés, certaines tournées ne peuvent pas absorber l'ensemble des poubelles qui sont présentées par les habitants et les habitantes", prévient la vice-présidente de Nantes métropole chargée des déchets, Mahel Coppey, sans donner de date possible de retour à la normale.

Les jours de collecte inchangés

L'élue en profite pour rappeler que les jours de collecte restent inchangés, malgré le rattrapage à faire dans toute l'agglomération. "La consigne qu'on pourrait donner aux habitants, c'est de sortir leur bac de poubelle le jour de la collecte. Et j'insiste bien sur ce point : le jour dédié à la collecte. Votre poubelle ne sera pas collectée un autre jour", précise-t-elle.

Dans le cas où une poubelle n'aurait pas pu être ramassée dans la mesure où trop de déchets s'amoncellent, "je préconise aux habitants de rentrer leur bac dans les locaux quand c'est possible, et de le ressortir la prochaine journée de collecte", ajoute Mahel Coppey.

À Nantes, 1.200 tonnes de déchets sont produites chaque semaine. Lundi, les éboueurs en ont ramassé 650 tonnes, et 700 tonnes mardi.

Une grève en cours dans le sud Loire

Dans le sud-est de la métropole nantaise, une autre grève des éboueurs se poursuit. Cette fois, c'est un changement de prestataire qui pousse les agents dans plusieurs villes au sud de la Loire : Basse Goulaine, Saint-Sébastien, Vertou, Les Sorinières et Rezé. Les négociations sont toujours en cours, souligne Nantes métropole.