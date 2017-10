Ramassage des poubelles : ça change à Nantes

Il y a du nouveau au niveau du ramassage des poubelles à partir de ce lundi matin dans l'agglomération nantaise. Les nouvelles tournées se mettent en place. Les syndicats dénoncent une réorganisation bâclée.

Le ramassage des poubelles nouvelle version entre en vigueur ce lundi matin à Nantes et dans son agglomération. Jusqu'à présent, les éboueurs travaillaient selon le principe du "fini-parti". C'est à dire qu'une fois qu'ils avaient fini de tout ramasser, ils pouvaient rentrer chez eux. Avec la tentation d'aller le plus vite possible, ce qui n'était pas sans risque. Désormais, ils doivent faire leurs sept heures de travail avec des tournées plus longues et avec moins d'éboueurs (24 de moins).

Il y a un flou artistique concernant certains secteurs du centre-ville

Le syndicat Force Ouvrière dénonce une réorganisation faite dans la précipitation. C'est d'ailleurs pour ça que les éboueurs avaient fait grève pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Pour Sylvie Daguin, la secrétaire de FO pour les agents territoriaux, tout n'a pas été prévu comme il l'aurait fallu : "il y a un flou artistique concernant certains secteurs du centre-ville. C'est-à-dire que sur une voie de circulation à double-sens, normalement, les agents n'ont plus à traverser la route pour aller chercher les poubelles de l'autre côté. Sauf que, pour certaines de ces rues, l'administration dit qu'il n'y a aucun danger. Alors qu'on ne pas certifier qu'une voiture ou un scooter ne va pas débouler ! Donc nous sommes dubitatifs. Et si les agents estiment qu'il y a trop de danger, oui, nous exercerons le droit de réserve et ils préviendront qu'ils ne peuvent pas collecter".

Les jours de collecte changent dans certains quartiers, les horaires dans certaines rues

Du côté de Nantes métropole, Lionel Roussel, de la direction des déchets reconnait qu'avec cette nouvelle organisation, il va falloir prendre de nouvelles habitudes. Les jours de collecte vont changer dans plusieurs quartiers (Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne, Zola, Dervalières, Doulon et Bottière) et ailleurs ce sont les horaires qui vont changer. "Dans des rues qui sont habituées à voir passer la benne à 7 heures ou à 8 heures du matin, elle pourra désormais passer à 10 heures ou à 11 heures".

Les modifications des jours de collecte devait être mis en ligne sur le site de Nantes métropole.