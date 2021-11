Chasse en forêt de Rambouillet : une cohabitation pas toujours évidente entre chasseurs et promeneurs

Si vous avez prévu d'aller vous promener dans la forêt domaniale de Rambouillet, vous risquez de croiser les chasseurs ! Depuis la mi-septembre la pratique de la chasse à courre était déjà autorisée. C'est désormais la chasse au grand gibier qui débute avec les premières battues dès ce vendredi 5 novembre.

Sur la forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts, cette chasse est très réglementée. Elle ne peut avoir lieu que le vendredi sur la partie à l'est de la nationale 10 et le lundi sur la partie à l'ouest. L'objectif est de prélever cerfs, biches, chevreuils et sangliers qui peuvent, en trop grand nombre, abîmer les arbres de cette forêt royale et les cultures aux alentours.

Une forêt très fréquentée par les promeneurs et vététistes

Mais dans cette forêt très fréquentée par les promeneurs et vététistes, la cohabitation n'est pas toujours évidente. "C'est très compliqué, reconnait Agnès Legrand, représentante de l'association des Chasseurs de grand gibier des Yvelines. On n'est jamais sur de rien." Malgré les signalements d'une chasse en cours, des chasseurs avec un gilet fluo, elle ne peut pas fermer un secteur. "Ça nous arrive de voir quelqu'un débarquer en pleine zone de traque. C'est bien pour cela que nous demandons de tirer à moins de 15 mètres et avec un angle orienté vers le sol. Car au-delà de cette distance, il est difficile d'identifier ce que c'est." Elle sait que la vigilance devra être d'autant plus grande en ce début de saison. C'est encore la période de la cueillette des champignons. Il n'est pas rare de voir des promeneurs s'aventurer seul, loin des sentiers balisés.

En trente ans, Agnès Legrand n'a jamais connu d'accident sur son lot de chasse © Radio France - Théo Caubel

Agnès Legrand se veut néanmoins rassurante. Si l'ensemble de ces précautions sont respectées, le risque est quasi nul. En 30 ans de chasse, elle n'a d'ailleurs connu aucun accident.

"Si je mets une casquette blanche, c'est pour ne pas être confondue avec une biche"

Pourtant du côté des promeneurs, on est loin d'être rassuré. "Si je mets une casquette blanche quand je suis en forêt, c'est pour ne pas être confondue avec une biche, explique Brigitte. Il y a quelques jours en Bretagne, il y a un monsieur qui était en voiture et qui a été touché par une balle. À pied, c'est encore pire." Alain, grand amateur de champignons, a fait lui un choix plus radical. "Je ne viendrais plus. Les chasseurs ne sont pas toujours très doués, et qui sait s'ils respectent bien les protocoles. Une balle, ça peut aller très loin. Et je n'ai pas envie d'être sur la trajectoire."

La chasse au grand gibier qui débute ce vendredi ne va durer cependant que quatre mois. La fin de la saison est prévue le 28 février prochain.