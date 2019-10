Ramonville : la ville prend un arrêté anti-pesticide pour soutenir les maires poursuivis

Ramonville-Saint-Agne, France

Le maire de Ramonville a pris ce mardi 15 octobre, un arrêté anti-pesticide. Il rejoint ainsi plusieurs dizaines d'élus de villes françaises engagés dans cette bataille. Christophe Lubac, l’élu de la commune de Haute-Garonne, a choisi une date symbole pour signer son arrêté. Sa décision intervient au lendemain de l’audience très médiatisée du maire de la petite commune bretonne de Langouët, devant le tribunal administratif de Rennes, pour un arrêté datant de mai et interdisant les pesticides à moins de 150 m des habitations. "On voulait montrer le soutien aux maires. Mais aussi montrer à l’État que nous sommes de plus en plus nombreux. S’il y a de plus en plus d’audience contre les maires, il finira par comprendre qu’on ne peut plus exposer la population."

L'arrêté, signé mardi par le maire de Ramonville, est "inspiré" de ceux pris par d'autres maires. Il fixe également à 150 m la limite avec les habitations. Il est aussi une suite logique la politique « zéro-phyto » de Ramonville depuis une dizaine d'années. "Il nous a également semblé important de signifier notre soutien auprès des autres maires signataires" d'arrêtés anti-pesticides, a-t-il relevé. Le maire de Ramonville s'engage par ailleurs à "accompagner les agriculteurs dans la conversion vers l’agriculture biologique.