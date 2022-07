La montagne accessible à tous : le pari fou d'Handi Cap Evasion au sommet du Vercors

Rendre la montagne accessible à tous : voilà le projet d'une association qui vient de faire le tour du Vercors. De mi-juin à mi-juillet, Handi Cap Evasion est partie en randonnée itinérante entre Drôme et Isère au départ de Villard-de-Lans. Pendant cinq semaines, des bénévoles ont accompagné des vacanciers en situation de handicap physique sur les sentiers escarpés, grâce à des joëlettes. Ce sont des sortes de fauteuils roulants tout-terrain montés sur une seule roue.

Les cinq parcours d'une semaine chacun ont permis de réaliser une grande boucle au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, en pleine nature. Chaque séjour comptait une vingtaine de participants : un accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, des bénévoles et cinq à six personnes en situation de handicap. Certains ont fait le séjour en marchant : c'était le cas de Jocelyne, par exemple, malvoyante. Les autres ont crapahuté à bord des joëlettes. La joyeuse troupe était accompagnée par Charlot, l'âne de l'association, chargé de transporter les bagages des passagers.

Nuit à la belle étoile

Loin de se contenter de cheminer sur les larges pistes de ski, Handi Cap Evasion préfère emprunter les petits chemins accidentés pour grimper les cols et vivre une expérience de montagne authentique. Tractées normalement par deux personnes sur terrain plat, les joëlettes ont ainsi été mises à rude épreuve et ont affronté de grosses racines et des marches en pierre de trente centimètres de haut. La sueur et les efforts s'effacent devant la beauté des paysages. Au col des Deux sœurs par exemple, à 2.056 mètres d'altitude, l'équipe a eu la chance d'observer des bouquetins de très près.

Handi Cap Evasion m'a sauvé la vie

Grâce à "H.C.E", Chloé, 31 ans, a pu renouer avec son amour de la randonnée en montagne : dormir à la belle étoile, entendre le cri des marmottes ou encore apprécier le calme de la nature au moment du coucher de soleil. Cette jeune ingénieure de Clermont-Ferrand est atteinte de la maladie de Lyme. Elle a vécu son quatrième séjour avec l'association, du 9 au 16 juillet. "Avant d'être malade je faisais énormément de rando. Je suis tombée sur Handi Cap Evasion par hasard et ça m'a sauvée la vie. La nature me fait respirer !"

Prendre des vacances de sa maladie

Les seules vraies vacances que j'ai dans l'année

Pour elle, impossible de prendre des vacances de sa maladie, omniprésente. L'association lui apporte une bouffée d'oxygène qui la fait tenir le reste de l'année : "Même si c'est éprouvant physiquement de dormir dehors et de rester assis sur une joëlette, c'est une semaine sans rdv de kiné ou de médecin, ce sont les seules vraies vacances que j'ai dans l'année. Avec HCE, peu importe qui tu es, le handicap n'est plus un poids, les gens sont là pour t'aider à vivre cette semaine de vraies vacances."

Pour Luc, la cinquantaine, venu de Paris, c'était le premier séjour cette année. Handicapé moteur cérébral, il a des difficultés à marcher. Ce qu'il cherchait ? "La découverte, ne pas rester entre mes quatre murs. Je profite minute par minute, heure par heure de la nature !" Grâce à la joëlette, il se sent libre.

Partir randonner ensemble, avec ou sans handicap

J'y trouve beaucoup d'énergie

Les moments de vie quotidienne font partie intégrante du séjour. Sandrine, par exemple, accompagne Martine aussi bien lors des repas qu'à la douche, aux toilettes ou au moment du coucher, pour l'aider à se glisser dans le sac de couchage. "On se met à nu ensemble, si on peut dire. On n'est pas forcément habitués à ces gestes intimes mais cela crée du lien." A seulement 19 ans, Emilio a déjà fait huit semaines comme accompagnateur : "J'y trouve beaucoup d'énergie. On fait des choses hors du commun comme le bivouac ou les grosses randos, ça crée un lien particulier et unique qu'on ne retrouve pas ailleurs."

Entre deux montées, Camille, jeune étudiante en médecine, souffle : "On ne se sent pas vraiment bénévole, en fait on part en vacances tous ensemble !" A ses côtés, Joël Claudel, l'inventeur de la joëlette, sourit. Il a des dizaines et des dizaines de séjours à son actif. Ce bricoleur a inventé ce drôle d'engin il y a une trentaine d'années, pour faire plaisir à son neveu, atteint d'une myopathie.

Handi Cap Evasion compte 900 adhérents et elle cherche toujours des volontaires pour accompagner les séjours. Plusieurs antennes locales organisent également des randonnées à la journée toute l'année.