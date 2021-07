Randonnée dans les Pyrénées : les autorités rappellent les consignes de sécurité avant l'arrivée des touristes

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques organisait, avant le lancement de la saison estivale, une journée de sensibilisation aux dangers de la montagne pour rappeler aux randonneurs - qui s'annoncent nombreux dans les Pyrénées cet été encore au vu de la situation sanitaire - quelques règles de sécurité pour éviter les accidents, ou savoir y réagir.

Des gendarmes de haute montagne, pompiers, gardes du Parc national des Pyrénées, le directeur de cabinet du Préfet et la direction départementale de la jeunesse et des sports se sont rendus au lac de Bious-Artigues à Laruns, au départ des lacs d'Ayous, une des randonnées les plus courues de la vallée d'Ossau et du Béarn.

Hydratation, nourriture, vêtements adaptés

L'occasion d'insister sur les indispensables : avoir de l'eau en quantité, de la nourriture et des vêtements adaptés, à la fois au soleil et aux températures fraîches de la nuit. Une trousse de secours peut également servir. Ainsi qu'une carte, avec itinéraire prévu à l'avance et adapté à ses capacités physiques et mentales. "Et on s'adapte toujours au plus faible du groupe", insiste Chantal Gerbet, du service départemental de la Jeunesse et des Sports.

Le 112 en cas d'accident

En cas d'accident ou de problème, le numéro d'urgence à composer est le 112. Il est recommandé d'avoir un sifflet sur soi, pour être plus facilement repéré par les secours. Ceux-ci peuvent intervenir en hélicoptère, lorsque le temps le permet. Auquel cas, le lieutenant Gimenez, chef de l'unité secours en montagne des pompiers explique qu'il y a un code : "Le mieux est de réaliser un V avec ses bras. Lorsqu'on regarde la silhouette depuis l'hélicoptère cela donne un Y, comme 'Yes', c'est à dire 'oui, c'est moi qui vous ai appelés'.

4 randonneurs morts l'été dernier

Les touristes devraient être nombreux cet été dans les Pyrénées. En raison de la crise sanitaire, beaucoup de non initiés à la montagne optent pour cette destination. L'été dernier déjà, quatre personnes sont mortes sur les sommets béarnais.