Rangez vos cigarettes, il est interdit de fumer sur deux plages d'Aix-les-Bains

Les plages du Rowing et de Mémard sont désormais non-fumeur à Aix-les-Bains. Cette mesure, en vigueur depuis la mi-juin, est le fruit d'une collaboration entre la mairie de la commune et la Ligue contre le cancer.

Plage sans tabac. C'est ce qui est écrit sur plusieurs panneaux installés aux abords et sur les plages du Rowing et de Mémard, à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget. Jusqu'au 15 septembre, il est désormais interdit de fumer sur ces deux plages, actuellement bondées par les vacanciers.

La plage du Rowing à Aix-les-Bains, en plein mois de juillet © Radio France - Luc Chemla

Lutter contre le tabagisme passif

Cette mesure en vigueur depuis la mi-juin est le fruit d'une collaboration entre la mairie d'Aix et le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer.

L'objectif est de lutter contre le tabagisme passif, éviter de tenter de nouveaux fumeurs et protéger la planète des mégots, "véritable poison" selon Paul Truong, président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. "Remplis de produits toxiques, les mégots restent dans le sol. Imaginez quand les enfants mettent les mains dans le sable puis après mettent leurs doigts dans la bouche. Les gens sont libre de faire ce qu'ils veulent mais sans nuire aux autres."

C'est la prison partout maintenant. Là on ne gêne personne, on est à l'air libre"

Du côté des adeptes de la bronzette, les avis sont bien sur mitigés, même au sein du camp des fumeurs. "C'est la prison partout. Là on ne gêne personne, on est à l'air libre" s'agace Hakim, cigarette à la main. D'autres se veulent plus compréhensifs, "quand je n'étais pas fumeur, je n'aimais pas sentir l'odeur donc ça ne me dérange pas d'aller fumer plus loin".

La plage du Rowing à Aix-les-Bains © Radio France - Luc Chemla

Les non-fumeurs se réjouissent bien sûr de cette mesure : "c'est bon pour la planète", "c'est une très bonne décision, je déteste être sur la plage et avoir un fumeur à côté de moi", "cela protège les enfants les enfants car les gens ne font pas attention." Cependant, plusieurs usagers de la plage se plaignent du manque de visibilité des panneaux. "Quelle idée de le faire bleu ! On ne le voit absolument pas."

Cette interdiction est désormais valable chaque année durant l'été.