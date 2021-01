Raphaël pour les garçons, Louise pour les filles ! Ce sont les prénoms qui ont été les plus donnés en 2020 à Caen où il y a eu 4900 naissances. Un palmarès dans lequel on retrouve des grands classiques mais aussi quelques...raretés.

Raphaël, Louise, Léo et Rose au palmarès des prénoms les plus donnés à Caen en 2020

Raphael pour les garçons, Louise pour les filles ! Ce sont les prénoms qui ont été les plus donnés en 2020 à Caen. 47 fois pour Raphaël, 37 fois pour Louise. Un palmarès dans lequel on retrouve , comme chaque année des grands classiques mais aussi des prénoms plus rares.

Lennon et Presley

Raphaël, Léo et Maël, c'est, dans l'ordre, le tiercé gagnant chez les garçons mais Arthur , Gabin et Louis ne sont pas bien loin. On les trouve cités plus de 30 fois chacun dans l'état civil caennais de 2020. Des prénoms , somme toute, assez classiques, anciens même pour d'autres comme Jules, Roland, Lucien ou Marcel. Mais il y a plus rare et plus original avec un Lennon, né l'an passé, un Presley, Un Pâris et un Prince-Céleste. Un prince qui pourrait avoir sa reine puisque chez les filles, on trouve une Reine-Emilienne dans la liste des prénoms donnés l'an passé à Caen.

Diana et Kamyllia

Cela dit, chez les petites filles, ce sont Louise, d'abord, puis Rose et Jade ,ensuite, qui tiennent le haut du pavé. Avec , dans leur sillage immédiat , Alice, Ambre et Emma. Au palmarès des prénoms féminins, il y a aussi du classique avec Manon, Margot, Chloé ou Juliette. Huit parents ont osé... Joséphine. Mais pas une seule Amandine, notre reine de beauté de l'année en Normandie. Côté têtes couronnées, il y a , en revanche une petite Diana et une ... Kamyllia. Tiens donc !

Plus de décès et moins de mariages

Il y a eu, au total, 4900 naissances en 2020 à Caen. Le même nombre que l'an passé. L'état civil a enregistré, en revanche, 140 décès de plus l'an passé et 100 mariages de moins, pas un seul au mois de mai !

Top 10 des prénoms donnés le plus souvent à Caen en 2020 :