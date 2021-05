Rappel de fromages de chèvre contaminés à la Listeria dans des magasins de Moselle

La ferme EARL De Villiers a retiré de la vente et procédé à un rappel de tous ses fromages fermiers de chèvre au lait cru, en raison de présence de la bactérie Listeria. La Moselle figure parmi les départements dans lesquels les lots contaminés étaient vendus.

La ferme EARL de Villiers, située dans l'Indre, annonce dans un communiqué ce mardi 11 mai, le retrait de la vente de ses fromages de chèvre au lait cru, dans sept départements parmi lesquels la Moselle. Ces fromages sont contaminés à la Listeria, une bactérie qui peut entraîner des douleurs, maux de tête et fièvre et des complications chez les plus fragiles (jeunes enfants, personnes âgées, patients aux défenses immunitaires basses, femmes enceintes).

Ces fromages fermiers de chèvre au lait cru (AOP Pouligny Saint-Pierre, bûches, crottins, pavés, pyramides cendrées) sont vendus notamment dans les enseignes suivantes : Leclerc, Super U, Vival, Netto, Spar, Proxy, Carrefour, Panier Sympa, et comportent le code fabricant FR 36.114.001 CE.

Le rappel concerne les produits commercialisés entre le 12 avril et le 10 mai.

Selon le producteur, cité par l'AFP, les magasins "ont mis en place des affichettes au niveau des rayons afin d'en informer les consommateurs". Les clients qui détiendraient les fromages concernés ne doivent pas les consommer et sont invités à les détruire. En cas de doute, le fabricant appelle les clients à "se renseigner auprès du personnel du magasin pour savoir si le produit est concerné par l'alerte".