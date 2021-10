Rapport Sauvé : "je n'ai pas cessé de penser aux victimes ce mardi matin" réagit l'archevêque de Rennes

Les conclusions du rapport Sauvé sur les abus sexuels commis dans l'Eglise catholique de France font l'effet d'une bombe. Plus de 3000 prêtres impliqués et 216.000 mineurs victimes depuis 1950. L'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre d'Ornellas, ne cache pas sa honte et évoque les défis à venir.

Il y a la sidération, la déflagration après l'ampleur du fléau révélé par la commission sauvé mardi 5 octobre 2021. La commission indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique de France depuis 1950, présidée par Jean-Marc Sauvé, estime à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950. Si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Eglise le nombre grimpe à 330.000. Plus de 3000 prêtres et religieux sont en cause. Monseigneur Pierre d'Ornellas, l'archevêque de Rennes, qui avait été entendu par Jean-Marc Sauvé, réagit avec émotion "en rencontrant les victimes depuis déjà quelque temps, la souffrance m'habite. Je suis plus que consterné, affligé de ce drame, de cette face noire de l'Église. Et ça provoque en moi à la fois une honte, une colère"

C'est scandaleux

Monseigneur d'Ornellas s'interroge aussi "je ne comprends pas qu'un prêtre puisse faire ça. C'est vraiment dramatique que des prêtres qui sont chargés d'annoncer l'Évangile qui est si attentif aux plus petits, brisent des vies de petit. C'est scandaleux".

Mais qu'est ce qu'on a fait dans l'Eglise pour que ça soit tu, que ça soit enfoui . Quels sont les mécanismes ? - Monseigneur d'Ornellas, archevêque de Rennes

L'archevêque de Rennes a connaissance de 44 situations de personnes abusées dont 25 commises par des prêtres du diocèse. Dans le département voisin des Côtes d'Armor, l'évêque de Saint Brieuc Monseigneur Denis Moutel, assure que "68 victimes ont été répertoriées. C'est sans doute dix fois plus. 21 prêtres ont abusé d'enfants"

Derrière ces chiffres, il y a des personnes, des visages, tous ces jeunes qui n'ont pas pu parler et quand ils ont parlé, ils n'ont pas été crus ou bien on a minimisé ou relativisé ces faits - Monseigneur Moutel évêque de Saint-Brieuc

L'attention aux victimes

Maintenant toutes les attentions doivent être apportées aux victimes explique Monseigneur d'Ornellas "je n'ai pas cessé de penser ce matin aux personnes victimes, non seulement celles que je connais, mais aussi toutes celles que je ne connais pas. Je vous avoue que je prie pour elle tous les jours, mais ce matin, c'était plus fort"

Qu'est-ce que nous faisons pour essayer de lier amitié avec les victimes, une amitié qui reconnait ces personnes abusées comme des victimes. Elles attendent cette reconnaissance - Monseigneur d'Ornellas

Le rapport Sauvé recommande notamment des réparations financières; les évêques sont encore divisés sur cette question.