Rapport Sauvé : l'évêque de Nîmes va nommer un délégué diocésain pour la protection des mineurs

"Cela fait 20 ans qu'on a pris conscience qu'il y avait des abus dans l'Eglise mais on ne s'attendait pas à de tels chiffres et à de tels faits" réagit ce mardi Mgr Nicolas Brouwet, l'évêque de Nîmes après le rapport rendu par la CIASE (Commission indépendante sur les abus dans l'Eglise). "J'ai une certaine sidération devant ces chiffres car ils sont énormes, c'est vraiment une honte pour l'Eglise, pour les prêtres qui ont commis de tels actes et puis beaucoup de tristesse pour toutes les victimes, notamment toutes celles qui n'ont pas pu encore s'exprimer. Je pense que c'est important que les victimes parlent parce que ça fait partie du processus de restauration, de relèvement, même si ça doit révéler de nouvelles affaires." Dans le Gard, depuis la mise en place de la cellule d'écoute par le diocèse en 2016, 200 appels ont été reçus. 8 personnes ont été entendues, ce qui a conduit à deux signalements à la justice.

Un délégué diocésain pour la protection des mineurs

Pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, Mgr Nicolas Brouwet annonce qu'il va nommer un délégué diocésain pour la protection des mineurs. Un prêtre qui sera chargé d'élaborer une charte de comportement pour tous les jeunes et les adultes (religieux et laïcs) qui encadrent des jeunes. Il sera également chargé de faire des formations sur les bons comportements à adopter, sur le rapport au corps, la juste distance éducative..."Le procureur de la République ou quelqu'un de son entourage pourrait intervenir dans ces formations précise Mgr Brouwet. On veut aussi travailler avec les associations de victimes qui ont beaucoup d'expérience. Nous, on ne sait pas tout faire. On ne sait pas tout sur ces sujets.

"De voir qu'on travaille ensemble, qu'on prend ensemble ces affaires au sérieux, c'est aussi un signe de crédibilité de notre action."

Un soutien financier aux victimes

Dans son rapport, la CIASE préconise que l'Eglise indemnise les victimes. "Pour l'instant, nous les évêques ne parlons pas d'indemnisation. _Nous parlons d'une participation financière aux frais occasionnés par les coûts des soins_, par exemple des consultations chez un psychologue ou un psychiatre. Pour l'instant, on ne sait pas comment on va abonder ce fonds. La conviction que nous avons, c'est que nous ne devons pas prendre cet argent dans le denier de l'Eglise qui sert à autre chose. On n'a pas envie de le prendre dans l'argent des quêtes. Il faut qu'on trouve de l'argent ailleurs, il faut de l'argent dédié. Pour l'instant, nous ne parlons pas d'indemnisation qui est plutôt un terme juridique." L'évêque de Nîmes a prévu de rencontrer les prêtres et les laïcs qui travaillent dans le diocèse ce vendredi à la maison diocésaine à Nîmes pour débattre autour de ce rapport.