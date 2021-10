Rapport Sauvé : l'évêque de Saint-Etienne, parle d'un "aveuglement terrible "dans l'Eglise pendant des années

Au lendemain de la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, l'évêque de Saint-Etienne, Monseigneur Bataille, était dans les studios de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. Il y a eu en France 330.000 victimes de clercs, religieux ou laïcs depuis 1950. Un chiffre vertigineux, vécu comme une "trahison" par Mgr Bataille.

39 victimes recensées dans la Loire

Pour monter son rapport, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique a consulté tous les diocèses de France. "Pour le diocèse de Saint-Etienne, on a recensé 39 victimes, identifiées sur une période de 70 ans. On sait qu'il y en a davantage parce que beaucoup de gens ne souhaitent pas parler et c'est compréhensible. Et puis, on compte onze agresseurs dans la diocèse de Saint-Etienne, dont six qui ont été poursuivis" a précisé l'évêque de Saint-Etienne.

A la lumière de ces chiffres accablants, Mgr Bataille parle d'un "sentiment de trahison". "La trahison pour les enfants, ils ont fait confiance à des prêtres, ils ont fait confiance à des personnes dans l'Eglise et ils ont été trahis". Face à ce scandale, l'évêque de Saint-Etienne rappelle néanmoins que l'Eglise en est davantage consciente depuis vingt ans et que des mesures sérieuses sont prises depuis cinq ans. Le diocèse de Saint-Etienne a mis en place une cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels en 2016. Avant le début des années 2000, Mgr Bataille avoue qu'il y a eu "un aveuglement terrible" au sujet des abus sexuels. "Il y avait le souci de préserver l'institution, mais on ne préserve pas l'institution en cachant le mal".